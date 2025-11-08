Bayern Múnich rompe racha de 16 partidos seguidos ganando tras empatar ante Unión Berlín (2-2)

El Bayern de Múnich, para el que volvió a marcar el colombiano Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar este sábado en la cancha del Unión Berlín (2-2) en la décima fecha de la Bundesliga.

El gigante bávaro había ganado sus 9 partidos previos en el campeonato alemán, además de sus 4 partidos en Liga de Campeones, dos en Copa alemana y uno en la Supercopa de Alemania, una racha inédita en las grandes ligas europeas en un inicio de temporada.

El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.

Pese al empate, el Bayern sigue líder de la tabla con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Leipzig.

bur/iga/mcd