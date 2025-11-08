Bayern Múnich rompe racha de 16 partidos seguidos ganando tras empatar ante Unión Berlín (2-2)
El Bayern Múnich, para el que volvió a marcar el colombiano Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar este sábado en la cancha del Unión Berlín.
- 1 minuto de lectura'
El Bayern de Múnich, para el que volvió a marcar el colombiano Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar este sábado en la cancha del Unión Berlín (2-2) en la décima fecha de la Bundesliga.
El gigante bávaro había ganado sus 9 partidos previos en el campeonato alemán, además de sus 4 partidos en Liga de Campeones, dos en Copa alemana y uno en la Supercopa de Alemania, una racha inédita en las grandes ligas europeas en un inicio de temporada.
El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.
Pese al empate, el Bayern sigue líder de la tabla con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Leipzig.
bur/iga/mcd
- 1
Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 3
Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
- 4
Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora