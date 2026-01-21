Bayern Munich se une al Arsenal y ya está en octavos de la Champions

El Bayern Múnich selló su pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa tras derrotar este miércoles al Union Saint Gilloise belga por 2-0, ambos tantos anotados por el inglés Harry Kane en la segunda parte.

Con 18 puntos, el gigante alemán se une así al Arsenal como los dos únicos equipos clasificados directamente para la ronda de los 16 mejores antes de la disputa dentro de una semana de la octava y última jornada de la fase de grupos de la Champions.

El equipo belga sorprendió en la primera parte a un Bayern demasiado pasivo y que contó con escasas ocasiones para marcar.

Fue el canadiense Promise David, con un cabezazo que atajó el meta local Manuel Neuer, el que más cerca estuvo de anotar en los primeros 45 minutos.

No fue hasta que el partido se aproximaba a la hora de juego cuando, quién si no, Harry Kane encontró el hueco en la defensa visitante y abrió el marcador tras un lanzamiento de esquina (52').

Apenas tres minutos después, Kane firmó el segundo en un lanzamiento desde el punto de penal.

Pese a que el Bayern jugó la última media hora en inferioridad, por la expulsión por doble amarilla del central surcoreano Min-jae Kim, el Union Saint Gilloise fue incapaz de crear peligro ante la portería de Neuer.

Kane se permitió incluso el "lujo" de fallar un penal, al estrellar la pelota en la madera (80'), lo que le impidió firmar un nuevo triplete.