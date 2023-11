BERLÍN (AP) — Harry Kane tuvo una tripleta en el clásico para que el Bayern Munich goleara el sábado 4-0 al Borussia Dortmund de visita en un gran triunfo en la Bundesliga.

Bayern ligó su décima victoria en la liga ante su viejo rival por un marcador total de 33-11 en la que fue la primera derrota del Dortmund en la campaña en la Bundesliga. Con este resultado el Bayern dejó atrás las dudas de que se encontraba en un mal momento tras quedar eliminado en la Copa Alemana el miércoles.

También colocó a 11 veces campeón defensor de la liga cinco puntos por encima del Dortmund después de 10 jornadas y a dos del Bayer Leverkusen, que es líder, tras superar 3-2 al Hoffenheim.

La potencia bávara inició bien después de que Dayot Upamecano envió a la portería con un cabezazo el tiro de esquina de Leroy Sané a los cuatro minutos. Apenas cinco minutos después Sané asistió a Kane para el 2-0 en un contraataque.

Bayern no contó con el lesionado Matthijs de Ligt y el suspendido Joshua Kimmich, mientras que el Dortmund no tuvo al capitán Emre Can.

Líder

Con un doblete de Álex Grimaldo, el Bayer Leverkusen se mantuvo en la cima de la Bundesliga

Pero el equipo del técnico Xabi Alonso tuvo que trabajar duro para conseguir su novena victoria en 10 encuentros tras dejar ir una ventaja de dos goles.

Florian Wirtz anotó a los nueve minutos tras una gran jugada con Victor Boniface y Grialdo agregó el segundo con un disparo largo antes del medio tiempo.

Anton Stach del Hoffenheim acercó a los rivales a los 56 antes de que Wout Weghorst empatara dos minutos después.

Pero Grimaldo tuvo la última palabra a los 70 cuando Boniface le pasó el balón para lanzar un fuerte disparo a la portería.

Unión de Berlín sufrió su 12ma derrota consecutiva al caer 3-0 en casa con el Eintracht Frankfurt y con lo que se profundiza la crisis del equipo que sorprendió el año pasado. Fue la octava derrota seguida del Unión e la liga tras terminar cuarto la temporada anterior.

Vincenzo Grifo anotó un penal en el tiempo añadido y el Freiburg empató 3-3 con el Borussia Mönchengladbach. Jordan Pefok anotó antes de salir lesionado.

También, Colonia empató 1-1 con el Augsburg y Mainz venció 2-0 al Leipzig en su primer duelo desde que Bo Svensson renunció.

