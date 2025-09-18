Bayern Múnich visita al Hoffenheim con Kane en plena racha goleadora

Tras un inicio inmaculado de temporada, el Bayern Múnich visitará el sábado al Hoffenheim con el objetivo de mantener el pleno de victorias en la cuarta jornada de la Bundesliga, con un Hary Kane en una forma espectacular.

El delantero inglés ha marcado ya 10 de los 22 goles del equipo bávaro en los seis partidos disputados esta temporada, que se han saldado además con victoria: tres del campeonato, la Supercopa de Alemania (2-1 al Stuttgart), la primera ronda copera (2-3 ante el modesto Wehen Wiesbaden y uno de Liga de Campeones.

Kane, de 33 años, anotó dos goles en el debut europeo de los bávaros, en la victoria por 3-1 el miércoles ante el Chelsea, vigente campeón del Mundo de clubes y uno de sus principales rivales en la primera fase del torneo europeo.

El capitán de la selección inglesa suma ya 95 goles en 102 partidos con el Bayern.

- 95 goles en 102 partidos -

En la vuelta a los quehaceres domésticos, el equipo dirigido por el belga Vincent Kompany tiene una salida complicada a la cancha del Hoffenheim, 6º clasificado con 6 puntos.

Antes del próximo parón de selecciones, a comienzos de octubre, el Bayern tiene tres partidos (Hoffenheim y Eintracht fuera de casa, Werder Bremen como local) que en caso de ganar le permitirán afianzarse como líder y afrontar con plena confianza el clásico contra el Dortmund justo tras la pausa internacional (18 de octubre).

El Dortmund (2º a dos puntos del líder) recibirá el domingo al Wolfsburgo luego de su espectacular empate 4-4 en el debut europeo ante la Juventus en Turín.

Los otros dos equipos con 7 puntos tienen compromisos complicados: el modesto St Pauli abrirá la jornada el viernes en Stuttgart (12º) y el Colonia visitará el sábado al Leipzig (7º).

El Bayer Leverkusen, por su parte, tratará de confirmar su mejoría con el nuevo entrenador Kasper Hjulmand en el partido frente al Borussia Mönchengladbach.

-- Partidos de la 4ª jornada de la Bundesiga y clasificación:

- Viernes:

(18h30 GMT) Stuttgart - St Pauli

- Sábado:

(13h30 GMT) Hamburgo - Heidenheim

Werder Bremen - Friburgo

Augsburgo - Maguncia

Hoffenheim - Bayern Múnich

(16h30 GMT) RB Leipzig - Colonia

- Domingo:

(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort - Unión Berlín

(15h30 GMT) Bayer Leverkusen - B. Mönchengladbach

(17h30 GMT) Borussia Dortmund - Wolfsburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 14 2 12

2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

3. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4

4. St Pauli 7 3 2 1 0 7 4 3

5. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3

6. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1

7. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3

8. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2

9. Werder Bremen 4 3 1 1 1 8 7 1

10. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

11. Augsburgo 3 3 1 0 2 6 6 0

12. Stuttgart 3 3 1 0 2 3 5 -2

13. Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 -3

14.

Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4

15. Maguncia 1 3 0 1 2 1 3 -2

16. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5

17. Hamburgo 1 3 0 1 2 0 7 -7

18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6

