Bayern pasa a octavos de Copa alemana con goleada en Colonia y doblete de Kane

El Bayern de Múnich se clasificó a los octavos de final de la Copa de Alemania al imponerse este miércoles en el campo del Colonia por 4 a 1, gracias sobre todo a un doblete de su estrella inglesa, Harry Kane.

Con este 14º triunfo en otros tantos partidos desde el inicio de la temporada, el conjunto bávaro establece un nuevo récord para un equipo de uno de los cinco principales campeonatos europeos (Inglaterra, España, Italia y Francia, además de Alemania).

Mejora así las 13 victorias en sus 13 primeros partidos que había logrado el AC Milan de Fabio Capello en la temporada 1992-1993.

Por primera vez esta campaña, el Bayern se vio por debajo en el marcador, por un tanto de cabeza de Ragnar Ache (minuto 31) para el Colonia.

Pero los muniqueses reaccionaron perfectamente, igualando cinco minutos después gracias al colombiano Luis Díaz (36'), que empujó a la red un disparo de su compañero Josip Stanisic.

Menos de 120 segundos más tarde de la igualada, Kane (38') puso al Bayern por delante con un golpeo con el pie izquierdo que colocó en una de las escuadras del arco defendido por Robert Zieler.

En la segunda mitad, el astro inglés remató de cabeza un saque de esquina de Joshua Kimmich para firmar en el 64 su 22º gol del curso 2025-2026 con el Bayern (12 en Bundesliga, 5 en Liga de Campeones, 4 en Copa de Alemania y 1 en la Supercopa de Alemania).

El francés Michael Olise puso el cuarto y definitivo en el 72, aprovechando un balón servido por Díaz.

La Copa de Alemania no ha sido precisamente la competición más propicia para el Bayern en los últimos años: no alcanza las semifinales de ese torneo desde que en 2020 conquistó su 20º y hasta ahora último título en la DFB Pokal.

Con la misión cumplida en Renania del Norte, el Bayern de Vincent Kompany puede afrontar con optimismo sus próximos compromisos, de gran exigencia.

El sábado recibe al Bayer Leverkusen en la Bundesliga y la próxima semana se medirá al París Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa. En el resto de partidos del miércoles en la Copa alemana destacó el gran sufrimiento del Leverkusen, que solo pudo doblegar al Paderborn (2ª división) en el descuento final de la prórroga (2-4). Un doblete del internacional argelino Ibrahim Maza impidió que su equipo se jugara su suerte en la tanda de penales. En un duelo entre primeras, el Stuttgart venció 0-2 en el terreno del Maguncia. -- Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania: - Martes: Wolfsburgo (1ª) - (+) Kiel (2ª) 0 - 1 Eintracht Fráncfort (1ª) - (+) Borussia Dortmund (1ª) 1 - 1 pasa en penales. (+) Hertha Berlín (2ª) - Elversberg (2ª) 3 - 0 Heidenheim (1ª) - (+) Hamburgo (1ª) 0 - 1 (+) St Pauli (1ª) - Hoffenheim (1ª) 2 - 2 pasa en penales Augsburgo (1ª) - (+) Bochum (2ª) 0 - 1 (+) Borussia Mönchengladbach (1ª) - Karlsruhe (2ª 3 - 1 Energie Cottbus (3ª) - (+) RB Leipzig (1ª) 1 - 4 - Miércoles: Maguncia (1ª) - (+) Stuttgart (1ª) 0 - 2 Paderborn (2ª) - (+) Bayer Leverkusen 2 - 4 tras prórroga Fürth (2ª) - (+) Kaiserslautern (2ª) 0 - 1 FV Illertissen (4ª) - (+) Magdeburgo (2ª) 0 - 3 FC Colonia (1ª) - (+) Bayern Múnich (1ª) 1 - 4 Fortuna Dusseldorf (2ª) - (+) Friburgo (1ª) 1 - 3 (+) Darmstadt (2ª) - Schalke 04 (2ª) 4 - 0 En juego: Unión Berlín (1ª) - Bielefeld (2ª) NOTA: los equipos precedidos del signo (+) están clasificados para los octavos de final. tba/dr/raa/