Bayern se lleva un susto ante Eintracht (3-2) pero refuerza su liderato

Después de contar con un 3-0 a favor, gracias a un doblete de Harry Kane, el Bayern de Múnich terminó pidiendo la hora contra el Eintracht de Fráncfort, aunque se llevó los tres puntos (3-2) que refuerzan su liderato de la Bundesliga en la 23ª fecha.

Gracias a esta victoria, la tercera consecutiva, el gigante bávaro cuenta con nueve puntos más que su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, que se enfrenta al Leipzig este sábado, mientras que el Fráncfort se queda a puertas de los puestos europeos (7º).

Su victoria le permite amplíar el abismo también sobre el Hoffeinheim, sorprendente tercero pero que tropezó ante el Colonia (2-2), y que está actualmente a 14 puntos del vigente campeón.

Liderado por su tridente de ataque Harry Kane-Luis Díaz-Michael Olise, el Bayern fue claro dominador del juego y apenas dio descanso al arquero brasileño del Fráncfort Kaua Santos.

El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador por medio de Aleksandar Pavlovic, cuya media volea desde fuera del área dobló la mano de Santos (16').

Poco después, Kane dobló la renta de cabeza (20'), y el propio delantero inglés estableció el tercero en el minuto 68, que fue su 28º gol en Bundesliga esta temporada.

Pero esa ventaja derivó en una relajación de los locales, que el Eintracht aprovechó al convertir un penal Jonathan Burkardt (76'), y con otro gol de Arnaud Kalimuendo (86').

Mario Götze estuvo a punto de dejar helado el Allianz Arena en el tiempo añadido, pero su intento no encontró el arco.