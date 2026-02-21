Bayern se lleva un susto ante Eintracht pero refuerza su liderato

Después de contar con un 3-0 a favor, gracias a un doblete de Harry Kane, el Bayern Múnich terminó pidiendo la hora contra el Eintracht de Fráncfort, aunque se llevó los tres puntos (3-2) que refuerzan su liderato de la Bundesliga en la 23ª fecha.

Gracias a esta victoria, la tercera consecutiva, el gigante bávaro cuenta con nueve puntos más que su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, que se enfrenta al Leipzig este sábado, mientras que el Fráncfort se queda a puertas de los puestos europeos (7º).

Su victoria le permite ampliar el abismo también sobre el Hoffenheim, sorprendente tercero pero que tropezó ante el Colonia (2-2), y que está actualmente a 14 puntos del vigente campeón.

Liderado por su tridente de ataque Harry Kane-Luis Díaz-Michael Olise, el Bayern fue claro dominador del juego y apenas dio descanso al arquero brasileño del Fráncfort Kaua Santos.

El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador por medio de Aleksandar Pavlovic, cuya media volea desde fuera del área dobló la mano de Santos (16').

- Tercer doblete seguido -

Poco después, Kane dobló la renta de cabeza (20'), y el propio delantero inglés estableció el tercero en el minuto 68, que fue su 28º gol en Bundesliga esta temporada. Fue además el tercer doblete consecutivo en la Bundesliga del delantero de 32 años.

Pero esa ventaja derivó en una relajación de los locales, que el Eintracht aprovechó al convertir un penal Jonathan Burkardt (76'), y con otro gol de Arnaud Kalimuendo (86').

Mario Götze estuvo a punto de dejar helado el Allianz Arena en el tiempo añadido, pero su intento no encontró el arco.

El Bayern sufrió la lesión en la segunda parte del carrilero Alphonso Davies.

El capitán de Canadá, que había regresado en enero tras ocho meses de baja por una lesión de ligamento cruzado, se llevó la mano al tobillo tras una entrada y se retiró sustituido con el rostro cubierto con la camiseta mientras.

Las aspiraciones del Bayer Leverkusen de acabar entre los cuatro primeros sufrieron un revés con la derrota por 1-0 en el campo del Union Berlin, pocos días después de su victoria en la ida del playoff la Liga de Campeones ante el Olympiacos en Grecia.

La derrota deja al Leverkusen en la sexta plaza, a tres puntos del Stuttgart, cuarto clasificado.