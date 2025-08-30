Bayern sufre pero gana, Eintracht sigue en forma, Leverkusen no carbura

Vencedores este sábado en sus visitas al Augsburgo (3-2) y el Hoffenheim (3-1), Bayern Múnich y Eintracht Fráncfort se instalaron en lo más alto de la Bundesliga alemana con dos victorias en otros tantos partidos, mientras que el Bayer Leverkusen post Xabi Alonso sigue sin carburar tras empatar en Bremen (3-3).

Bayern y Eintracht son los dos únicos equipos con dos victorias en el contador luego de dos fechas, aunque pueden ser imitados el domingo por Wolfsburgo, Unión Berlín y Colonia.

Con una diferencia de goles ligeramente mejor (+7 por +5), el Bayern sigue liderando la tabla, una posición más anecdótica que significativa en estos primeros compases de la competición.

Una semana después de su golpe sobre la mesa contra el RB Leipzig (6-0), el Bayern sufrió más de lo esperado en el desplazamiento más corto que tiene que efectuar en el campeonato de la regularidad, a la cancha del vecino bávaro Augsburgo, al que derrotó 3-2 con un nuevo gol del colombiano Luis Díaz.

Segundo de Luis Díaz

En su partido número 100 con los colores muniqueses, Harry Kane dio dos pases de gol, para Serge Gnabry (28) y Michael Olise (51). Luis Díaz confirmó su rápida adaptación a su nuevo equipo con un nuevo gol antes del descanso, rematando un pase atrás de Konrad Laimer.

El colombiano, ex del Liverpool, falló sin embargo al menos de ocasiones claras de gol, pero suma dos goles en sus dos primeros partidos de liga en Alemania.

El Augsburgo redujo la renta por medio del volante croata Kristjian Jakic (53), y relanzó el suspense con un gol de Mert Kömür (76).

Los muniqueses resistieron la presión de los hombres de Sandro Wagner para llevarse a casa los tres puntos.

"Seguimos siendo peligrosos de cara a gol, creamos nueve ocasiones claras.

“Solo en los momentos donde debemos defender con calma se ve que aún hay trabajo por delante”, valoró el técnico del Bayern, Vincent Kompany, ante el micrófono de Sky.

Con los mismos seis puntos se halla el Eintracht Fráncfort, rival del FC Barcelona y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que ratificó su buen estado de forma en el inicio de la Bundesliga venciendo en la cancha del Hoffenheim (3-1).

El doblete del delantero japonés Ritsu Doan (17, 27) y el gol del turco Can Uzun (51) dieron al equipo dirigido por Dino Toppmöller su segunda victoria en otras tantas fechas.

– Leverkusen preocupante –

El conjunto de Fráncfort, tercero la temporada pasada, demuestra que quiere dar un paso más a pesar de las salidas de Hugo Ekitike (Liverpool) y de Kevin Trapp (París FC).

También este sábado, el Leipzig, que venía de recibir una preocupante goleada en la primera fecha ante el Bayern, recuperó sensaciones positivas derrotando 2-0 al Heidenheim.

El que no termina de levantar cabeza es el Bayer Leverkusen post Xabi Alonso, que después de perder en la primera fecha, no pasó del empate (3-3) este sábado en su visita al Werder Bremen a pesar de haberse puesto con un 2-0 y un 3-1 a favor.

Los hombres dirigidos por Erik ten Hag disputaron además media hora en superioridad numérica, aunque lograron encadenar un 35º partido de liga sin perder fuera de casa (la última derrota como visitante en Bundesliga se remonta al 27 de mayo de 2023).

