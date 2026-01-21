BBC anuncia una "asociación estratégica" con YouTube

BBC anunció el miércoles un acuerdo histórico con la plataforma estadounidense de vídeos YouTube para mostrar los "mejores" contenidos del servicio público de radio y televisión de Reino Unido, reforzar su audiencia entre los jóvenes y generar ingresos suplementarios.

La "asociación estratégica" con YouTube, propiedad del holding Alphabet (Google), se centrará en inversiones en nueva programación, dar mayor visibilidad al contenido de BBC en la plataforma y "formar a la próxima generación" de creadores británicos, indicó en un comunicado.

"Es fundamental que todo el mundo obtenga valor de BBC, y esta innovadora colaboración nos ayudará a conectar con el público de nuevas formas”, declaró Tim Davie, director general saliente del grupo.

El texto no menciona detalles financieros de esa asociación, que ocurre en un periodo difícil para BBC.

El gigante audiovisual británnico enfrenta múltiples críticas de medios conservadores y de la extrema derecha por su supuesta parcialidad y una demanda por difamación en Estados Unidos del presidente estadounidense Donald Trump.

BBC enfrenta también un fraude creciente a la tarifa televisiva de sus auditores en Reino Unido, que reduce sus ingresos.

Esa asociación con YouTube se inscribe en la estrategia de la empresa tendiente a "garantizar que los contenidos sean accesibles a todos los públicos, ahí donde se encuentren", subraya el comunicado.

YouTube es utilizado como primera fuente de información video por 23% de las personas de entre 18-24 años, y 25% de los 35-44 años, según un estudio realizado en 2024 en 47 países por el instituto Reuters.

El acuerdo prevé en especial el lanzamiento de nuevas cadenas que propongan documentales nuevos y los ya existentes de BBC, así como siete cadenas diferentes para niños.