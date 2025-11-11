BBC debe "luchar" por su periodismo, dice director saliente ante amenaza de demanda de Trump

El director saliente de BBC, Tim Davie, instó el martes a la cadena a "luchar" para defender su periodismo, después de que Donald Trump amenazara con demandar por difamación al grupo audiovisual británico por un montaje engañoso de un discurso suyo.

"Creo que tenemos que luchar por nuestro periodismo", dijo Tim Davie, que dimitió el domingo tras estallar la polémica, en una alocución por videoconferencia con el personal del grupo audiovisual público.

El presidente estadounidense amenazó a BBC con una demanda por US$1.000 millones tras ese montaje engañoso.

Los abogados del presidente estadounidense dieron hasta la noche del viernes (22H00 GMT) al grupo audiovisual para retirar el documental que incluía la edición engañosa y retractarse.

En su alocución del martes, el exdirector general reconoció que la cadena había "cometido un error", con un "incumplimiento" de las normas editoriales, por lo que asumió su "parte de responsabilidad" al dimitir.

Tim Davie y la directora general de BBC News, Deborah Turness, presentaron su dimisión el domingo después de que el grupo audiovisual se viera cuestionado por haber editado un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington.

Periodistas corruptos

En el montaje del discurso de Trump, el presidente estadounidense parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

El montaje engañoso del discurso de Trump, revelado por el periódico conservador The Daily Telegraph, estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Tras el anuncio de la dimisión de los dos altos cargos de la cadena, Trump afirmó que se había desenmascarado a "periodistas corruptos".

"Estas son personas muy deshonestas que intentaron manipular las elecciones presidenciales. Para colmo, provienen de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!", afirmó el mandatario en su plataforma Truth Social.

Además de BBC, la polémica resulta embarazosa para el gobierno laborista de Keir Starmer, que se enorgullece de haber establecido buenas relaciones con la administración Trump.

Defensa de la ministra de Cultura

La ministra de Cultura, Lisa Nandy, rindió el martes en el Parlamento británico un homenaje a BBC, evitando mencionar las amenazas de Trump.

Aunque reconoció la existencia de "problemas graves" en el funcionamiento de BBC, hizo un llamado a evitar "ataques continuos" contra una institución que ha estado "en el corazón de nuestra vida democrática y cultural más de un siglo".

Un portavoz del primer ministro Keir Starner no quiso el martes hacer comentarios sobre una posible acción judicial por parte de Trump.

"Corresponde a la BBC responder a las cuestiones editoriales, y mantenemos una relación estrecha con Estados Unidos en torno a nuestras prioridades comunes", declaró el vocero.

Este asunto surge cuando el grupo audiovisual debe renegociar antes de finales de 2027 su contrato de misión decenal con el gobierno.

La revisión del contrato comenzará "antes de que termine el año", indicó la ministra de Cultura ante el Parlamento.

"Velaremos para que BBC cuente con una financiación sostenible", que le permita seguir siendo "ferozmente independiente", prometió la ministra.

Algunos miembros de la derecha conservadora acusan a los programas informativos de la cadena de ser parciales en temas como la guerra en Gaza, los derechos de las personas transgénero y Donald Trump.

