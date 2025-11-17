BBC está decidida a defenderse frente a Trump, según su presidente

El presidente de BBC, Samir Shah, aseguró el lunes que la cadena pública británica está decidida a defenderse frente al presidente estadounidense, Donald Trump, que quiere reclamar hasta US$5.000 millones por el montaje engañoso de un discurso suyo.

"Quiero ser muy claro con ustedes: nuestra posición no ha cambiado. No hay ninguna base legal para una acción por difamación y estamos decididos a impugnarla", escribió Samir Shah, en un mensaje enviado el lunes al personal de BBC.

Trump dijo el viernes que demandará a la BBC por difamación, por lo que reclamaría una suma de entre US$1.000 y US$5.000 millones, luego de que la cadena se disculpara por la edición engañosa, pero descartara pagar una indemnización.

"Los demandaremos por un valor de entre US$1.000 y US$5.000 millones, probablemente en algún momento la próxima semana. Creo que tengo que hacerlo. Ellos incluso admitieron que engañaron", dijo Trump el viernes.

La cadena se vio cuestionada por haber editado el discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington.

En el montaje del discurso de Trump, parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

Los abogados de Trump enviaron una carta a la BBC la semana pasada acusando a la cadena de difamar al presidente con el montaje del video.

Los letrados habían pedido a la cadena que se retractase y retirara el documental antes del viernes 14 de noviembre a las 22:00 GMT.

"La gente en Reino Unido está muy enojada por lo que pasó, como pueden imaginar, porque demuestra que la BBC emite noticias falsas", declaró Trump el viernes.

El presidente republicano agregó que planeaba hablar del asunto este fin de semana pasado con el primer ministro británico Keir Starmer, quien ha respaldado la independencia de la BBC y evitó tomar partido contra Trump.

"Como hemos subrayado en varias ocasiones, la BBC es independiente, y el gobierno británico considera que esto concierne a la cadena y a la administración estadounidense", indicó el lunes el portavoz de Starmer.

El presidente de la BBC "envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan" el montaje de ese discurso, indicó el jueves pasado la cadena en un comunicado.

"Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación", agregó dicho texto de la BBC.

