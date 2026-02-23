BBC se disculpa por emitir insulto racista de un invitado con síndrome de Tourette durante los premios BAFTA

*

La BBC se disculpa por no haber editado un comentario racista

Actores negros debieron darles una disculpa en el momento

El síndrome de Tourette provoca tics verbales involuntarios

LONDRES, 23 feb (Reuters) - La BBC se disculpó el lunes por no haber editado un insulto racista de su retransmisión de los premios cinematográficos más importantes de Gran Bretaña, después de que un invitado con síndrome de Tourette gritara mientras dos actores negros de la película "Sinners" presentaban un premio.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo estaban en el escenario de los BAFTA cuando John Davidson gritó un insulto racista. La BBC retransmitió el programa unas dos horas más tarde y el lenguaje ofensivo permaneció en el programa y en su plataforma de reproducción hasta el lunes por la mañana.

Más tarde, el director Akinola Davies Jr. dijo "Palestina libre" en su discurso de aceptación, que fue retirado en la retransmisión.

El insulto racista de Davidson provocó la ira de varios actores negros y de un diseñador de producción, que afirmaron que debería haberse producido una disculpa más completa en ese momento. Davidson asistió a los premios BAFTA en Londres el domingo después de que su vida inspirara la película "I Swear", que obtuvo varios premios.

El síndrome de Tourette es una afección involuntaria que hace que las personas emitan sonidos o realicen movimientos repentinos y repetitivos conocidos como tics, que en ocasiones pueden incluir palabrotas.

Un portavoz de la BBC afirmó el lunes que algunos espectadores pudieron haber escuchado "lenguaje fuerte y ofensivo" durante la entrega de premios.

"Esto se debió a tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencionado. Pedimos disculpas por no haberlo editado antes de la emisión y ahora se eliminará de la versión del BBC iPlayer", agregó.

Los premios BAFTA no respondieron a una solicitud de comentarios.

El presentador de la gala, Alan Cumming, se disculpó por el lenguaje ofensivo más adelante en el evento, diciendo que la persona con Tourette no tenía control sobre lo que había dicho, y añadió: "Pedimos disculpas si alguien se ha sentido ofendido".

El grupo activista Tourettes Action afirmó que comprendía profundamente el daño que las palabras de Davidson habían causado en los BAFTA, pero señaló que no reflejaban las creencias, intenciones o carácter de una persona.

(Reporte de Kate Holton y Paul Sandle; editado en español por Lucila Sigal)