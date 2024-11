bbno$ se prepara para debutar en el Corona Capital

Ciudad de méxico (ap) — el rapero canadiense bbno$ está muy cerca de debutar en escenarios mexicanos con su presentación del fin de semana en el festival corona capital.

Su nombre se pronuncia “baby no money” o bebé sin dinero y es originario de Vancouver. Ya ha escuchado algo de lo que puede esperar de la multitud.

“Lo único que sé es que el público mexicano se vuelve loco. Así que estoy muy emocionado”, dijo en entrevista por videollamada desde Los Ángeles.

El rapero charló sobre sus más recientes lanzamientos musicales y su propósito al hacer arte. Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

BBNO$: Simplemente sonaba mejor con los niños. Crecí en Canadá y eso de “Two, four, six, eight, who do we appreciate?” Siempre fue algo en lo que cantamos en grupos de jóvenes y cosas así. Así que tengo eso grabado en mi mente. Y luego pensé, ¿por qué no hacer que lo hagan niños? Porque yo era un niño cuando lo cantaba. Tenía mucho sentido y estoy feliz por ello.

BBNO$: Estábamos sentados allí y jugamos con los sonidos. Juegas con los sonidos hasta que algo te gusta, que suena genial. Y luego, básicamente, es como un rompecabezas después de eso. Sencillamente, a veces caminamos en círculos murmurando. Y a veces dices, “espera, eso suena genial”. Y creo que hacer música para mí es muy matemático.

Lo que haces es agregarle partes geniales. Y creo que ese es mi fuerte. Otra cosa en la que creo que soy realmente bueno es simplemente llenando las canciones para que no haya aburrimiento. Pero también creo que una de mis debilidades es que hace que sea demasiado difícil de interpretar en vivo. Pero al mismo tiempo, es como, esta es mi música, ¿verdad? Entonces, si a la gente le gusta, eso es genial.

BBNO$: Sí, con el ritmo. Y entonces emito sonidos con mi boca. Y básicamente, si alguien en el estudio se acerca y dice: “Eso es genial”, entonces estás con eso.

BBNO$: Eso es definitivo. Mucha de mi música es fanfarrona, estúpida, divertida y tonta, aunque creo que sí. Sería un idiota en decir que desde el principio de mi carrera, nada ha cambiado. Todo ha cambiado. Mi vida es increíble. ¿He cambiado tanto, como ser humano? No. Todavía soy tan tacaño de corazón. Soy la persona frugal. Vivo con mis mánagers. No soy dueño de una casa. Apenas vuelo en primera clase. Apenas gasto dinero en mí mismo. Así que no creo que los fundamentos de Alex hayan cambiado a través de un mayor éxito.

BBNO$: Sí, definitivamente hay algo de eso. Definitivamente, he visto a algunas personas perder la cabeza y es extraño.

BBNO$: Cuando me lastimé, realmente entendí el efecto psicológico que el dolor tiene en ti y lo debilitante que puede ser. Todavía tengo dolor crónico las 24 horas del día, los siete días de la semana, pero simplemente sé cómo manejarlo y vivir con ello. Sé lo que se siente estar debilitado y tener dolor y así que pensé, tan sólo voy a ayudar a la gente porque eso es todo lo que tiene sentido. Y luego comencé a hacer música y recuerdo cuando saqué una canción llamada “help herself”, la cantidad de personas que me enviaron mensajes diciendo: "La canción significa mucho para mí, es tan hermosa y me está ayudando". Y al saber que mi música puede cambiar el estado de ánimo de las personas y hacer un día más brillante, he podido ayudar a millones de personas en comparación con los cientos de miles que tal vez podría haber ayudado físicamente siendo un quiropráctico o un médico o lo que sea. Así que estoy matando dos pájaros de un tiro.

BBNO$: Sí, mi papá es armenio-egipcio y mi mamá es suiza-danesa.

Todavía no he estado en Armenia. De hecho, me muero de ganas de ir. Un día de estos lo haré.

BBNO$: Sí. Mi hermano vive en Dinamarca en este momento. Me encanta Copenhague. Es una de mis ciudades favoritas.

BBNO$: Sí. Estoy bastante seguro de que es canadiense. Me gusta. Viviría en Los Ángeles, pero hay algo en ello, que es simplemente desalmado. Ya sabes, no tiene sentido. Pero un día de estos, voy a averiguar dónde voy a vivir.

BBNO$: Estoy trabajando en una canción con dos artistas, de la que no puedo decir mucho, pero tal vez suceda. Y luego, si ese es el caso, entonces definitivamente voy a grabar el video.

BBNO$: Del que estoy más cerca es de Big Soto.

BBNO$: Siempre estoy trabajando en la música. Durante los próximos 3 o 4 meses voy a estar muy, muy concentrado en hacer un álbum. Así que ese es un objetivo en este momento.

AP