BBVA afirma que acudir a la OPA de Sabadell no es perder el dividendo de TSB por estar "inmerso en el valor"

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

BBVA ha afirmado que acudir al canje de acciones propuesto en la oferta pública de adquisición (OPA) por Banco Sabadell no supone perder el dividendo que el banco catalán tiene previsto distribuir como consecuencia de la venta de TSB, al estar "inmerso en el valor". Este viernes, BBVA ha arrancado una serie de encuentros con accionistas de Banco Sabadell para tratar de convencerles de las bondades de la operación y responder sus dudas. Aunque se celebrarán varios encuentros presenciales, este primero ha sido digital.

"Los dividendos no suponen una creación de valor, son una consecuencia de esa creación de valor. Cobrar un dividendo es pasar, permítame la expresión, de un bolsillo a otro del accionista. Ese dividendo ya está inmerso en el valor, en las acciones de Banco Sabadell", ha afirmado el director de Relación con Accionistas de BBVA, Alberto Calvo, en este encuentro.

El responsable de BBVA ha explicado que, una vez que se paga el dividendo, la cotización corrige el importe que se recibe. "El dividendo de aquellos que acudan a la oferta lo tienen en el valor Banco Sabadell y lo van a tener en las acciones que reciban de BBVA, y aquellos otros que no acudan a la oferta, efectivamente, percibirán en efectivo ese dividendo", ha ahondado el directivo.

Asimismo, Calvo también ha recordado que los accionistas que reciban ese dividendo tendrán que pagar impuestos por él. "Tanto como persona física como persona jurídica, los dividendos están sometidos a tributación por el importe total, y por tanto, pues tendrán también que pagar sus correspondientes impuestos al año siguiente", ha dicho.

Banco Sabadell tiene previsto distribuir el dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción, equivalente a un pago de unos 2500 millones, en marzo o abril de 2026, una vez se concrete la venta de TSB a Banco Santander.

Este pago ya ha sido aprobado por la junta de accionistas, por lo que no puede ser revertido incluso aunque BBVA acabe siendo el accionista de control.

Preguntado por la posibilidad de que, como resultado de la OPA, BBVA se quede en una horquilla de entre el 30% y el 50% del capital, Calvo ha indicado que la condición que mantienen es del 50%.

"La condición que está establecida en el folleto es superar el 50,01% de los derechos de voto, o sea, más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell (...). La operación la hacemos para tener el control, y el control se garantiza con ese importe, y no tenemos intención de levantar esa condición", ha remachado.