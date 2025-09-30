BBVA anuncia un dividendo a cuenta récord para atraer a los accionistas de Sabadell

MADRID, 30 sep (Reuters) - El banco español BBVA dijo el lunes que sus accionistas y los de Sabadell que acudan a su OPA hostil recibirán un dividendo a cuenta récord con cargo a los resultados de 2025.

Los inversores recibirán un dividendo bruto a cuenta de 0,32 euros (US$0,38) por acción en efectivo el 7 de noviembre, un 10,3% más que en 2024, en lo que supone el dividendo a cuenta más alto de la historia de BBVA, dijo.

Los accionistas de Sabadell que a la oferta también recibirán este dividendo, añadió BBVA, ya que el pago se materializará tras la liquidación de la OPA, que actualmente asciende a 16.860 millones de euros.

Los inversores tienen hasta el 10 de octubre para aceptar la oferta del BBVA, que el 22 de septiembre ofreció una acción propia por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone una subida del 10%, hasta 3,39 euros por acción, desde la oferta anterior de 3,084 euros por acción, tomando como base los precios de cierre del 19 de septiembre y la ecuación de canje anterior.

La oferta, sin embargo, representaba sólo una prima del 1,6% en comparación con el día anterior al anuncio de las nuevas condiciones.

(1 dólar = 0,8524 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)