BBVA custodiará activos de clientes de Binance, según Financial Times

8 ago (Reuters) - Binance está colaborando con el banco español BBVA para permitir a los clientes mantener sus activos fuera de la criptobolsa, según informó el viernes Financial Times. El banco español está trabajando como uno de los pocos custodios independientes de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, añadió la información, que cita a dos personas cercanas al asunto. Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. BBVA no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios, mientras que Binance no pudo ser contactado de inmediato. La decisión se conoce mientras Binance se enfrenta a un mayor escrutinio regulatorio en todo el mundo, en un momento en el que las bolsas de criptomonedas tratan de tranquilizar a los inversores sobre la seguridad de los fondos tras el colapso de FTX en 2022. El pasado mes de febrero, las autoridades estadounidenses multaron a Binance con más de US$4300 millones de multa por violar las leyes federales contra el blanqueo de dinero y las sanciones a través de lapsos en los controles internos de la empresa, mientras que su fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión. (Información de Abu Sultan en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee; edición en español de Jorge Ollero Castela)