BBVA defiende que "pasará página" y ejecutará su "increíble plan" si la OPA sobre Sabadell no prospera

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha defendido que su entidad "pasará página" y ejecutará su "increíble plan" hasta 2028 si finalmente la OPA sobre Sabadell no se cierra a su favor. En la conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Genç ha recalcado que los objetivos que este jueves ha publicado su entidad corresponden al proyecto en solitario de BBVA sin incluir a Sabadell. "Si no se cierra la compra, estos son los objetivos que nos marcamos", ha comentado. El banco ha anunciado hoy que se marca conseguir un objetivo de beneficio acumulado de 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028 y cree que dispondrá de unos 36.000 millones de euros para distribuir hasta entonces entre sus accionistas. La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) promedio se situaría en torno al 22%. "Este es un plan 'stand-alone'. No refleja nada de Sabadell. Queríamos asegurarnos que nuestro valor intrínseco independiente se reflejara plenamente en estas cifras", ha explicado Genç, que ha rechazado por el momento dar más datos sobre el impacto de una posible integración de Sabadell. Ha recordado que la entidad anunció recientemente su intención de publicar el folleto e iniciar el periodo de aceptación de la OPA a primeros de septiembre y será en ese momento cuando BBVA dé los números de la integración. Ha adelantado, además, que realizará una conferencia de analistas para explicar los detalles. "Hoy presentamos la valoración intrínseca individual de BBVA", ha insistido. Sin embargo, Genç ha defendido la unión con el Sabadell en un contexto europeo en el que "se necesita escala" para competir con las grandes entidades extraeuropeas e invertir en la autonomía estratégica de la UE. Ha justificado esta operación en los posibles ahorros de costes en tecnología: "Solo en España BBVA invierte 1100 millones de euros en tecnología cada año. Era la cifra de 2024 y sigue aumentando. A nivel mundial, estamos gastando casi 4000 millones", ha trasladado. Teniendo esto en cuenta, y que son costes "fijos", para Genç "tiene sentido que dos bancos se unan". Sin embargo, ha defendido que el plan presentado hoy hasta 2028 es un "gran plan". "Si no se concreta, seguiremos adelante". "Nosotros solo decimos cosas positivas de Sabadell. Es un banco increíble, una gran entidad. Pero la semana pasada presentaron su plan y la expectativa de beneficio anual que proyectan es de 1600 millones de euros", frente a una media anual de 12.000 millones de euros que planea conseguir BBVA hasta 2028. "Pero si no se concreta [la OPA], pasaremos página y ejecutaremos nuestro increíble plan", ha concluido. PRIORIDADES PARA EL CAPITAL Por otro lado, Genç ha informado de la intención de ejecutar el plan de recompra de 993 millones de euros que BBVA tiene pendiente después de que concluya la OPA al Sabadell. También ha recordado cuáles son las prioridades a la hora de asignar el capital. Ha señalado que si BBVA puede crecer a un nivel rentable, primero opta por lo orgánico. Después, en caso de que haya exceso de capital, se contemplan las diversas alternativas que hay para su uso, incluyendo posibles compras. Sin embargo, ha especificado que se tiene en cuenta la rentabilidad que pueden dar las recompras de acciones con respecto a fusiones o adquisiciones. "Creemos que las fusiones y adquisiciones solo tienen sentido si se pueden crear muchas sinergias", como es el caso de Sabadell, ha explicado. Así, el banco compara la recompra de acciones con una adquisición si esta surge: si la recompra supera al precio, no se cierra la operación; si la recompra es inferior, se cierra. "Así es como lo planteamos", ha zanjado.

