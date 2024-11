Bbva dice que la ue completó la revisión de las subvenciones en la opa sobre sabadell sin objeciones

MADRID, 26 nov (Reuters) - BBVA dijo el martes que la Comisión Europea no había planteado objeciones a su oferta por su rival español Sabadell tras completar su revisión bajo el Reglamento Europeo de Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés). La Dirección General de Competencia de la Comisión tenía hasta la medianoche (2300 GMT) para concluir la revisión en el plazo reglamentario de 25 días laborables tras recibir la notificación oficial del banco español. La Comisión declinó hacer comentarios sobre el proceso, que no requiere una decisión formal de aprobación de la operación. La falta de anuncio de una investigación en profundidad una vez transcurrido el plazo implica luz verde de la Comisión con arreglo a la normativa de la UE sobre subvenciones otorgadas por países no pertenecientes a la UE. La opa hostil de BBVA aún se enfrenta a una fase más larga de revisión de competencia por parte de la CNMC, el organismo español de defensa de la competencia, que podría prolongar el proceso hasta bien entrado 2025. (Reporte de Inti Landauro y David Latona; edición de Alexander Smith; edición en español de Tomás Cobos)

