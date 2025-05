BBVA dice que no es necesario que el Gobierno examine más a fondo la oferta sobre Sabadell

MADRID, 21 mayo (Reuters) - La propuesta de adquisición de Sabadell por parte del banco español BBVA no debería someterse a un mayor escrutinio por parte del Gobierno, ya que beneficiaría a accionistas, clientes y empresas, según el presidente de BBVA. Carlos Torres a última hora del martes a la Cadena Cope se produjeron después de que el Gobierno, que se opone a la oferta, lanzara una consulta pública no vinculante sobre el asunto, lo que según analistas es otra señal de reticencia política. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene de plazo hasta el 27 de mayo para llevar la operación al Consejo de Ministros para un nuevo análisis de los posibles efectos, después de que el organismo español de defensa de la competencia aprobara el mes pasado la operación propuesta —que actualmente valora al Sabadell en unos 15.000 millones de euros (US$17.000 millones)— sujeta a varios. "Consideramos que (el ministro de Economía) no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque lejos de afectar negativamente a ningún elemento de interés general, la operación es buena (...) no solamente para los accionistas, sino que es una operación muy buena para la sociedad, para los clientes y sobre todo, para las empresas", dijo Torres. Si el ministro remite la operación al Consejo de Ministros, el Gobierno dispondrá de un mes para tomar una decisión definitiva sobre si aprueba o no la operación con o sin condiciones. Torres dijo que si Cuerpo no eleva la propuesta de acuerdo al gabinete, se llegaría pronto a ese periodo de aceptación de la oferta y sería necesario que el supervisor de los mercados autorizara previamente el folleto de la opa. Según la legislación española, el Gobierno no puede impedir que se haga una oferta, pero tiene la última palabra sobre si una fusión sigue adelante. (1 dólar = 0,8884 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro y Mark Potter; editado en español por Paula Villalba)

LA NACION servicio-de-noticias