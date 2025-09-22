BBVA eleva la opa por Sabadell un 10% y valora el banco catalán en 17.000 millones de euros

(Añade valoración, declaración del BBVA, cambia titular)

MADRID, 22 sep (Reuters) - El banco español BBVA dijo el lunes que había elevado su oferta por su competidor Sabadell.

BBVA ahora ofrece una acción propia por cada 4,8376 acciones de Sabadell, en lo que sería la segunda mayor operación bancaria de España por activos.

"La contraprestación pasa a ser enteramente en acciones, por lo que los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell", dijo en un comunicado.

El consejo de BBVA también ha acordado renunciar tanto a la posibilidad de introducir nuevas mejoras en la contraprestación como a ampliar el plazo de aceptación.

BBVA ofrecía previamente una acción de BBVA por cada 5,5483 acciones de Sabadell y 0,70 euros en efectivo.

(Reporte de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro; editado en español por Tomás Cobos y María Bayarri Cárdenas)