BBVA impulsa CFLI Colombia para la financiación climática en el país latinoamericano

BBVA copresidirá la Climate Finance Leadership Initiative en Colombia (CFLI, por sus siglas en inglés), una nueva coalición público-privada cuyo objetivo es movilizar capital en apoyo de los objetivos climáticos de Colombia, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

Señala, además, la previsión de que la iniciativa se extienda a otros países a fin de cerrar la brecha en la financiación climática en los mercados emergentes.

Se trata de una iniciativa promomiva por el enviado especial de las Naciones Unidas (ONU), Michael Bloomberg, que es el presidente de la CFLI, así como de la compañía de información financiera Bloomberg.

CFLI es una iniciativa de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, una alianza global de entidades financieras que colaboran para acelerar la transición mundial hacia las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Según la ONU, las economías emergentes sufrirán los efectos negativos del cambio climático "mucho más" que el mundo desarrollado. Además, estas regiones tienen un enorme potencial para proyectos de energías renovables, así como para implantar soluciones basadas en la naturaleza para compensar las emisiones de CO2.

BBVA recoge que, según la Agencia Internacional de la Energía, la inversión anual en energía limpia en las economías emergentes y en desarrollo debe aumentar de 150.000 millones de dólares (136.000 millones de euros) en 2020 a más de 1 billón para 2030 para poner al mundo en disposición de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

CFLI Colombia estará copresidida por el consejero delegado de BBVA Colombia, Mario Pardo Bayona, y el consejero delegado de Bancolombia, Juan Carlos Mora.

Esta iniciativa en Colombia se produce tras la puesta en marcha de CFLI India, y es el primer programa piloto que se pone en marcha en América Latina, en línea con el objetivo de replicar el modelo.

Los programas piloto por países de CFLI buscan identificar y acelerar soluciones financieras y políticas para canalizar capital a los sectores y actividades que son fundamentales para lograr una economía baja en carbono y resiliente al clima.

Esta iniciativa busca ayudar a Colombia a cumplir su contribución determinada a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París, que incluye el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2050.

Abarcará compañías internacionales, empresas colombianas y entidades financieras del sector privado. La alianza está apoyada por una secretaría liderada por Bloomberg, la administración municipal del distrito financiero de Londres (City of London Corporation) y el Fondo Global de Infraestructura (Global Infrastructure Facility).