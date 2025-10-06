BBVA lanza "Ibanes virtuales", una solución para optimizar la gestión de tesorería de las empresas en España

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) - BBVA ha lanzado 'Ibanes virtuales', una solución diseñada para optimizar y automatizar la gestión de tesorería de las empresas en España, según ha anunciado la entidad en un comunicado. El banco ha destacado que esta herramienta permite simplificar la operativa diaria y optimizar la estructura de tesorería, aportando "mayor eficiencia, flexibilidad y visibilidad en la administración de la liquidez". "Con 'Ibanes virtuales' damos un paso clave para ser el socio estratégico de las empresas, ofreciéndoles una solución que transforma la gestión de tesorería con eficiencia, trazabilidad y control, adaptada a sus necesidades reales", ha afirmado el responsable de Soluciones Empresas e Instituciones de BBVA en España, Oscar Vélez. A su vez, BBVA ha recalcado que 'Ibanes virtuales' es una solución "flexible" que se adapta a los procesos existentes de las empresas, permitiendo crear y gestionar "de forma autónoma" y "sin límites" estructuras jerárquicas con una cuenta principal y múltiples cuentas virtuales (subcuentas). De acuerdo con BBVA, "su eficacia radica en la asignación de un IBAN virtual único para cada subcuenta, lo que facilita tanto la reconciliación automática de cobros como la gestión ordenada y eficiente de recobros, dos de los grandes retos en la gestión de tesorería corporativa". La entidad ha subrayado en su comunicado que las cuentas virtuales eliminan los procesos manuales de conciliación gracias a la automatización de ingresos y movimientos, algo que "reduce significativamente los tiempos operativos y los errores". EXPANSIÓN A MÉXICO Y A OTROS PAÍSES BBVA ha remarcado que, además, permiten crear y gestionar estructuras jerárquicas adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa, sin incurrir en los costes asociados a la apertura o mantenimiento de múltiples cuentas reales". "Con una única vista centralizada, los equipos de tesorería pueden obtener una imagen integral de la posición de liquidez, lo que facilita la toma de decisiones financieras. Esta racionalización se traduce también en una menor dependencia de relaciones bancarias múltiples, simplificando la gestión global", ha incidido el banco. Entre las funcionalidades destacadas, sobresalen la creación y modificación de cuentas virtuales en tiempo real y de forma autónoma, la asignación de cobros en divisa local tanto en cuentas principales como virtuales, la redistribución de movimientos y la disponibilidad de extractos. Desde BBVA han apuntado que los clientes pueden utilizarlo "fácilmente" desde los canales digitales de BBVA o integrarlo en sus propios sistemas a través de la API de BBVA Pivot. El comunicado recoge que 'Ibanes virtuales' ofrece "beneficios concretos" para sectores como el inmobiliario, donde permite asignar una cuenta virtual por inquilino o comprador, facilitando la trazabilidad de ingresos y devoluciones. En el sector asegurador, su aplicación permite asociar una cuenta por asegurado, póliza o canal de pago, automatizando la conciliación incluso en cobros fraccionados o multicanal. "Con esta solución, BBVA reafirma su compromiso con la innovación financiera, poniendo a disposición de sus clientes herramientas que optimizan procesos clave y aportan mayor control sobre su gestión de tesorería. 'Ibanes virtuales' está disponible en España, aunque se prevé su expansión a México y a otros países en un futuro próximo", ha expresado la entidad.

LA NACION BBVA

España

España Finanzas