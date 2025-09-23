BBVA lanza una propuesta de financiación dirigida especialmente a jóvenes agricultores y ganaderos

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

BBVA ha puesto en marcha una propuesta de financiación específica para agricultores y ganaderos, especialmente para los menores de 40 años que viven en pequeños municipios, que combina financiación, seguros, servicios transaccionales y el apoyo en la digitalización, con el objetivo de dar respuesta al envejecimiento del sector. En concreto, el banco pone a disposición de los agricultores una oferta integral para los más jóvenes del sector, especialmente para aquellos que desarrollan su actividad en municipios rurales con menos de 5000 habitantes. Asimismo, dentro de la oferta, BBVA destaca el Agropréstamo Jóvenes, dirigido específicamente a agricultores y ganaderos menores de 40 años, que según el banco ofrece condiciones "competitivas" para impulsar inversiones en sus explotaciones, con plazos amplios y facilidades adicionales para quienes empiezan su actividad en municipios pequeños, además de incluir una financiación sin comisiones. "Desde BBVA contribuimos a la digitalización en un sector donde la incorporación de la tecnología es esencial, desde arrancar el negocio hasta ajustar los ciclos de producción", ha señalado el responsable de Negocio Agrario en BBVA en España, Roberto Ruiz.