BBVA mejora la contraprestación ofrecida por Sabadell

22 sep (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:

* El consejo de administración ha acordado modificar los términos de la oferta mejorando la contraprestación ofrecida

* Ahora se ofrece una acción de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Sabadell

* El consejo modificará la oferta mejorando la contraprestación ofrecida con un cambio en su naturaleza, de tal forma que pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA

* Hasta ahora ofrecía una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell

* BBVA presentará la solicitud de autorización de la modificación de la oferta, junto con el suplemento de folleto de la oferta

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)