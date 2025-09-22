LA NACION

BBVA mejora la contraprestación ofrecida por Sabadell

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
BBVA mejora la contraprestación ofrecida por Sabadell
BBVA mejora la contraprestación ofrecida por SabadellBBVA

22 sep (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:

* El consejo de administración ha acordado modificar los términos de la oferta mejorando la contraprestación ofrecida

* Ahora se ofrece una acción de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Sabadell

* El consejo modificará la oferta mejorando la contraprestación ofrecida con un cambio en su naturaleza, de tal forma que pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA

* Hasta ahora ofrecía una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell

* BBVA presentará la solicitud de autorización de la modificación de la oferta, junto con el suplemento de folleto de la oferta

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. Ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías: las múltiples sensaciones en Bakú
    2

    Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú

  3. El argentino implacable en la victoria sobre el último campeón y una buena noticia para Felipe Contepomi
    3

    Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi

  4. El Gobierno inició conversaciones para conseguir un préstamo del Tesoro de EE.UU.
    4

    El Gobierno inició conversaciones para conseguir un préstamo del Tesoro de EE.UU., pero Milei posterga su partida a Nueva York

Cargando banners ...