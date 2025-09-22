BBVA mejora la contraprestación ofrecida por Sabadell
22 sep (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:
* El consejo de administración ha acordado modificar los términos de la oferta mejorando la contraprestación ofrecida
* Ahora se ofrece una acción de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Sabadell
* El consejo modificará la oferta mejorando la contraprestación ofrecida con un cambio en su naturaleza, de tal forma que pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA
* Hasta ahora ofrecía una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell
* BBVA presentará la solicitud de autorización de la modificación de la oferta, junto con el suplemento de folleto de la oferta
