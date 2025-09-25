BBVA México anuncia colocación de certificados bursátiles por 17.354 millones de pesos en tres tramos

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - BBVA México informó el jueves que colocó certificados bursátiles por 17.354 millones de pesos en tres tramos, incluyendo uno denominado en dólares, lo que marca el regreso de la institución financiera a este formato local desde 2024.

El primer tramo alcanzó 9.711 millones de pesos a tasa variable de TIIE de fondeo a un día más 32 puntos base, a un plazo de 3,5 años.

El segundo sumó 4.723 millones de pesos a una tasa fija de 8,72% a siete años. El tercero fue colocado en dólares por US$158 millones a una tasa fija de 4,35% a tres años.

La operación obtuvo la máxima calificación crediticia del mercado: AAA(mex) por Fitch Ratings y mxAAA por Standard & Poor's, de acuerdo con la información divulgada por la institución.

Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, afirmó que los recursos "permitirán fortalecer sus estrategias de impulso a personas, pymes, empresas, corporativos e instituciones para fomentar su desarrollo económico, nuevas inversiones, mayor inclusión financiera, generación de empleos y eficiencia en la digitalización de sus operaciones". (Editado por Javier Leira y Noé Torres)