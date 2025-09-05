BBVA no tiene intención de rebajar la aceptación de la oferta sobre Sabadell

5 sep (Reuters) - Consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Onur Genç:

* Nuestra oferta sigue condicionada a alcanzar el 50% de los derechos de voto, no tenemos intención de rebajar la aceptación al 30%

* La lógica estratégica de la operación con Sabadell es ahora más convincente

* El banco fusionado tendrá una mayor capacidad de préstamo: 5400 millones de euros más una vez que se alcancen todas las sinergias

* Ahora esperamos 325 millones de euros de ahorro en costes de personal

* Se espera que la fusión tenga lugar a finales de 2028 o principios de 2029

* La venta de TSB de Sabadell no afecta a la lógica de la operación

* Si el acuerdo se produce, estupendo, si no, seguimos adelante

Luisa Gómez Bravo, Directora Financiera de BBVA:

* Esperamos pagar dividendo a cuenta en la segunda quincena de octubre, después de que se cierre la operación

