LA NACION

BBVA no tiene intención de rebajar la aceptación de la oferta sobre Sabadell

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
BBVA no tiene intención de rebajar la aceptación de la oferta sobre Sabadell
BBVA no tiene intención de rebajar la aceptación de la oferta sobre SabadellRicardo Rubio - Europa Press - Europa Press

5 sep (Reuters) - Consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Onur Genç:

* Nuestra oferta sigue condicionada a alcanzar el 50% de los derechos de voto, no tenemos intención de rebajar la aceptación al 30%

* La lógica estratégica de la operación con Sabadell es ahora más convincente

* El banco fusionado tendrá una mayor capacidad de préstamo: 5400 millones de euros más una vez que se alcancen todas las sinergias

* Ahora esperamos 325 millones de euros de ahorro en costes de personal

* Se espera que la fusión tenga lugar a finales de 2028 o principios de 2029

* La venta de TSB de Sabadell no afecta a la lógica de la operación

* Si el acuerdo se produce, estupendo, si no, seguimos adelante

Luisa Gómez Bravo, Directora Financiera de BBVA:

* Esperamos pagar dividendo a cuenta en la segunda quincena de octubre, después de que se cierre la operación

Más información de la empresa: (Información de la redacción de Madrid Newsroom)

LA NACION
Más leídas
  1. Una elección a todo o nada por obra del propio Gobierno
    1

    Una elección a todo o nada por obra del propio Gobierno

  2. Conmebol ya tiene a sus seis clasificados y dos selecciones buscarán meterse en el repechaje
    2

    Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron al Mundial 2026 y dos selecciones buscarán el repechaje

  3. La incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso
    3

    “Se define todo”: la incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso

  4. Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
    4

    Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales

Cargando banners ...