BBVA no tiene intención de rebajar la aceptación de la oferta sobre Sabadell
- 1 minuto de lectura'
5 sep (Reuters) - Consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Onur Genç:
* Nuestra oferta sigue condicionada a alcanzar el 50% de los derechos de voto, no tenemos intención de rebajar la aceptación al 30%
* La lógica estratégica de la operación con Sabadell es ahora más convincente
* El banco fusionado tendrá una mayor capacidad de préstamo: 5400 millones de euros más una vez que se alcancen todas las sinergias
* Ahora esperamos 325 millones de euros de ahorro en costes de personal
* Se espera que la fusión tenga lugar a finales de 2028 o principios de 2029
* La venta de TSB de Sabadell no afecta a la lógica de la operación
* Si el acuerdo se produce, estupendo, si no, seguimos adelante
Luisa Gómez Bravo, Directora Financiera de BBVA:
* Esperamos pagar dividendo a cuenta en la segunda quincena de octubre, después de que se cierre la operación
Más información de la empresa: (Información de la redacción de Madrid Newsroom)
