BBVA obtiene beneficio “récord” en nueve meses, pese a turbulencias de la OPA sobre Sabadell

El gigante bancario español BBVA anunció el jueves un beneficio "récord" de 7978 millones de euros (US$9200 millones) en los primeros nueve meses del año.

Este periodo estuvo marcado por la convulsa OPA hostil lanzada por el banco de origen vasco sobre su rival Sabadell, y que acabó fracasando a mediados de octubre, un enorme revés para BBVA que aspiraba a crear un gigante bancario europeo.

Pero el fracaso del proyecto, que no contaba con el apoyo del gobierno de izquierdas en Madrid, no parece haber afectado negativamente al grupo entre enero y septiembre.

"El beneficio atribuido alcanzó de enero a septiembre la cifra récord de 7978 millones de euros, un 4,7% más que el año anterior", celebró en un comunicado el segundo banco de España en términos de capitalización.

La entidad bancaria vasca, que cuenta con cerca de 127.000 empleados, explica estos "excelentes resultados" principalmente por un "fuerte crecimiento de la actividad (+16% en euros constantes)", en un contexto favorable para los bancos en España.

Entre enero y septiembre, BBVA precisó haber conseguido el 44% de sus beneficios en México —país en el que tiene una fuerte presencia— el 36% en España y el 7% en Turquía.

Tras varios meses de tensión, la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell, el cuarto banco de España, fracasó a mediados de octubre, poniendo fin a este mega-proyecto lanzado en mayo de 2024 y que no contaba con el apoyo del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, que temía una reducción de la competencia.

Tras este fracaso, el presidente de BBVA, Carlos Torres, lamentó "una oportunidad perdida para todos".

En el primer semestre, BBVA, que afirma tener ahora más de 80 millones de clientes en todo el mundo, ya había visto su beneficio neto aumentar a 5447 millones de euros, un récord para el grupo en los primeros seis meses.

