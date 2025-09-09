BBVA organiza reuniones con accionistas de Banco Sabadell para informar de la OPA

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

BBVA ha organizado más de diez reuniones con accionistas de Sabadell en localidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Asturias para informar y resolver las dudas que tengan sobre la OPA que comenzó este pasado lunes, según ha informado en un comunicado. El banco va a realizar estas reuniones en regiones que tienen una alta concentración de accionistas de la entidad vallesana. Además, también organizará varias sesiones en remoto abiertas a los accionistas que deseen participar. Las sesiones presenciales comenzarán en Cataluña: el 15 de septiembre, en Barcelona; el 16 de septiembre, en Sabadell; el 17 de septiembre, en Terrasa; el 22 de septiembre en Girona; y el 23 de septiembre, en Lleida.

La siguiente región será País Vasco: BBVA celebrará una reunión presencial el 24 de septiembre en San Sebastián y otra el 25 de septiembre en Bilbao. La siguiente semana, el 29 de septiembre, se organizará un encuentro en Alicante y el 30 de septiembre, en Madrid. Por último, el 1 de octubre se celebrará en Gijón y el 2 de octubre, en Oviedo.

Además, BBVA prevé celebrar encuentros en remoto con los accionistas de Banco Sabadell que deseen obtener más información los viernes 12, 19 y 26 de septiembre, y 3 de octubre.

El banco señala que se trata de un calendario inicial y que se podrá ir ampliando en función de las necesidades de los accionistas. El objetivo de estos encuentros es explicar los detalles de la operación y resolver dudas sobre el proceso de canje. Las sesiones incluirán una presentación institucional y una ronda de preguntas y respuestas. En concreto, el banco detalla que las sesiones tendrán una presentación estructurada en varios bloques donde se repasarán la identidad y el posicionamiento de BBVA en el sector financiero mundial, se realizará una explicación detallada de la operación y sus implicaciones y se dará información práctica sobre cómo adherirse al canje y sobre las herramientas disponibles para mantenerse informado durante todo el proceso. Cada encuentro finalizará con una sesión de preguntas y respuestas en la que las personas asistentes podrán resolver sus dudas.

Para asistir es imprescindible registrarse a los eventos. Los interesados pueden registrarse a través del formulario de asistencia que se publicará en la página web de BBVA, en el apartado sobre la OPA a Banco Sabadell.