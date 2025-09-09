LA NACION

BBVA organiza reuniones con accionistas de Banco Sabadell para informar de la OPA

BBVA organiza reuniones con accionistas de Banco Sabadell para informar de la OPA

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
BBVA organiza reuniones con accionistas de Banco Sabadell para informar de la OPA
BBVA organiza reuniones con accionistas de Banco Sabadell para informar de la OPAFabián Marelli

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

BBVA ha organizado más de diez reuniones con accionistas de Sabadell en localidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Asturias para informar y resolver las dudas que tengan sobre la OPA que comenzó este pasado lunes, según ha informado en un comunicado. El banco va a realizar estas reuniones en regiones que tienen una alta concentración de accionistas de la entidad vallesana. Además, también organizará varias sesiones en remoto abiertas a los accionistas que deseen participar. Las sesiones presenciales comenzarán en Cataluña: el 15 de septiembre, en Barcelona; el 16 de septiembre, en Sabadell; el 17 de septiembre, en Terrasa; el 22 de septiembre en Girona; y el 23 de septiembre, en Lleida.

La siguiente región será País Vasco: BBVA celebrará una reunión presencial el 24 de septiembre en San Sebastián y otra el 25 de septiembre en Bilbao. La siguiente semana, el 29 de septiembre, se organizará un encuentro en Alicante y el 30 de septiembre, en Madrid. Por último, el 1 de octubre se celebrará en Gijón y el 2 de octubre, en Oviedo.

Además, BBVA prevé celebrar encuentros en remoto con los accionistas de Banco Sabadell que deseen obtener más información los viernes 12, 19 y 26 de septiembre, y 3 de octubre.

El banco señala que se trata de un calendario inicial y que se podrá ir ampliando en función de las necesidades de los accionistas. El objetivo de estos encuentros es explicar los detalles de la operación y resolver dudas sobre el proceso de canje. Las sesiones incluirán una presentación institucional y una ronda de preguntas y respuestas. En concreto, el banco detalla que las sesiones tendrán una presentación estructurada en varios bloques donde se repasarán la identidad y el posicionamiento de BBVA en el sector financiero mundial, se realizará una explicación detallada de la operación y sus implicaciones y se dará información práctica sobre cómo adherirse al canje y sobre las herramientas disponibles para mantenerse informado durante todo el proceso. Cada encuentro finalizará con una sesión de preguntas y respuestas en la que las personas asistentes podrán resolver sus dudas.

Para asistir es imprescindible registrarse a los eventos. Los interesados pueden registrarse a través del formulario de asistencia que se publicará en la página web de BBVA, en el apartado sobre la OPA a Banco Sabadell.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre

  2. Todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre
    2

    Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre

  3. Cuánto cuesta el Fiat Cronos en septiembre 2025
    3

    Cuánto cuesta el Fiat Cronos en septiembre 2025

  4. Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos
    4

    Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos

Cargando banners ...