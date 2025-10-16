BBVA reanudará el pago a sus accionistas tras el fracaso de la OPA sobre el Sabadell

16 oct (Reuters) - El banco español BBVA anunció el jueves que reanudará inmediatamente el pago de dividendos a sus accionistas tras no haber conseguido el número mínimo de derechos de voto para adquirir a su rival Sabadell.

BBVA comenzará a llevar a cabo una recompra de acciones pendientes de alrededor de 1000 millones de euros (1170 millones de dólares) el 31 de octubre y pagará un dividendo a cuenta de 0,32 euros por papel por un total de 1800 millones de euros el 7 de noviembre, dijo BBVA en un comunicado.

El banco también lanzará un "significativo" programa adicional de recompra de acciones una vez que reciba la autorización del Banco Central Europeo, añadió.

(1 dólar = 0,8556 euros) (Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)