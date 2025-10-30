BBVA reduce un 3,7% interanual el beneficio en el tercer trimestre

MADRID, 30 oct (Reuters) - El banco español BBVA dijo el jueves que su beneficio neto del tercer trimestre cayó un 3,7% en comparación con el mismo periodo de 2024, ya que los mayores ingresos por créditos se vieron compensados por la depreciación de las divisas en Sudamérica y México.

El banco obtuvo un beneficio neto de 2530 millones de euros (US$2950 millones) en el periodo de julio a septiembre, frente a los 2630 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Los analistas consultados por Reuters esperaban un beneficio neto de 2570 millones de euros.

(1 dólar = 0,8575 euros) (Reporte de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en español por Tomás Cobos)