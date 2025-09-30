BBVA renueva con Kyndryl en España y México y crea dos 'joint ventures' tecnológicas

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

BBVA ha renovado el contrato que mantenía con Kyndryl para prestarle servicios tecnológicos en España y México, al tiempo que ambos han decidido crear sendas 'joint ventures' en los dos países para articular la prestación de estas actividades.

Según han anunciado en un comunicado, "el banco mejorará la experiencia de usuario de los clientes, invertirá en talento y garantizará la estabilidad, seguridad, resiliencia y robustez de sus operaciones tecnológicas".

"Kyndryl se convierte en un socio estratégico que ayudará a reforzar nuestra capacidad de operar con los máximos niveles de resiliencia, flexibilidad y eficiencia, en un entorno en el que las tendencias de mercado, tecnológicas y regulatorias evolucionan a toda velocidad", ha señalado el director global de Ingeniería (CIO) de BBVA, Carlos Casas.

El objetivo principal de esta alianza es asegurar la gestión "óptima" del procesamiento de los sistemas de infraestructura del banco con altos estándares de calidad, servicio y seguridad, permitiendo a BBVA responder a los desarrollos regulatorios y las tendencias del mercado.

La alianza incorpora también capacidades de inteligencia artificial para usos como, por ejemplo, optimizar operaciones y anticipar incidencias.

"Estamos muy orgullosos de que una entidad de la relevancia internacional de BBVA haya confiado en Kyndryl y en sus servicios de consultoría tecnológica", ha enfatizado el presidente de Kyndryl España y Portugal, David Soto.