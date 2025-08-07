BBVA revisa estimaciones de sinergias, sigue viendo valor en la propuesta de compra del Sabadell

MADRID, 7 ago (Reuters) - El banco español BBVA dijo el jueves que está revisando las sinergias de costos y financiación previstas para su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Sabadell, citando mayores riesgos después de que el gobierno impuso condiciones y la entidad catalana autorizó una importante desinversión.

Sin embargo, el BBVA afirmó que sigue creyendo que la adquisición "crea valor para los accionistas de ambas entidades".

Su actualización, presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se produjo un día después de que los accionistas del Sabadell aprobaron la venta de su unidad británica TSB al Santander, junto con un pago único en efectivo de 2500 millones de euros (2900 millones de dólares) derivado de la operación.

El BBVA advirtió que la exigencia del gobierno de mantener la independencia operativa de los dos prestamistas durante al menos tres años -prorrogables a cinco- retrasaría algunos de los beneficios de la fusión prevista.

Anteriormente, el BBVA había señalado que si mantenía separado al Sabadell podría generar la mayor parte de los 850 millones de euros previstos en sinergias de costos en los dos años siguientes a la conclusión de la operación. No obstante, la presentación del jueves no incluyó esta cifra, que, según dijo, se está reevaluando.

La entidad añadió que sólo tuvo acceso a la información pública sobre el Sabadell al hacer sus estimaciones, lo que podría dar lugar a pasivos imprevistos o problemas de integración si la operación se concretara. Algunas dificultades potenciales son la integración de personal, sistemas y operaciones, así como riesgos de litigios y pérdida de clientes.

Además, el BBVA dijo que los retrasos o la imposibilidad de completar la fusión podrían dañar el precio de sus acciones, su reputación y sus relaciones con grupos de interés clave.

(1 dólar = 0,8593 euros) (Reporte de David Latona; editado en español por Carlos Serrano)