BBVA se centrará en el crecimiento orgánico tras el fracaso de la OPA por Sabadell, según CEO
- 1 minuto de lectura'
30 oct (Reuters) -
El consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
, Onur Genç, y la directora financiera, Luisa Gómez Bravo:
NOS CENTRAREMOS "PURAMENTE" EN EL CRECIMIENTO ORGÁNICO TRAS EL FRACASO DE LA OPA SOBRE SABADELL
ESPERAMOS QUE LOS INGRESOS Y LOS BENEFICIOS SIGAN CRECIENDO EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS
ESPERA QUE EL COSTE DEL RIESGO SE MANTENGA POR DEBAJO DE 340 PUNTOS BÁSICOS EN MÉXICO EN 2025
HEMOS CERRADO EL CAPÍTULO DE LA OPA SOBRE SABADELL, ES UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
NUESTRO PLAN CUATRIENAL NO PREVÉ GRANDES PLANES DE DESPIDOS EN ESPAÑA
PARA 2025 MANTENEMOS NUESTRO OBJETIVO DE ALCANZAR UN BENEFICIO NETO EN TURQUÍA ALGO INFERIOR A 1000 MILLONES DE EUROS
NO PODEMOS DAR ORIENTACIONES SOBRE EL IMPORTE O EL CALENDARIO DEL PRÓXIMO PLAN DE RECOMPRA, EL PLAZO PARA OBTENER LA APROBACIÓN ES DE CUATRO MESES, INICIAMOS EL PROCESO LA SEMANA PASADA
Más información de la empresa: (Redacción de Madrid)
- 1
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
- 2
Así está hoy Jaclyn Smith, la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie
- 3
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
- 4
La Argentina dio sus argumentos para evitar pagar US$16.100 millones en el juicio por YPF