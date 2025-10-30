BBVA se centrará en el crecimiento orgánico tras el fracaso de la OPA por Sabadell, según CEO

30 oct (Reuters) -

El consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

, Onur Genç, y la directora financiera, Luisa Gómez Bravo:

NOS CENTRAREMOS "PURAMENTE" EN EL CRECIMIENTO ORGÁNICO TRAS EL FRACASO DE LA OPA SOBRE SABADELL

ESPERAMOS QUE LOS INGRESOS Y LOS BENEFICIOS SIGAN CRECIENDO EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

ESPERA QUE EL COSTE DEL RIESGO SE MANTENGA POR DEBAJO DE 340 PUNTOS BÁSICOS EN MÉXICO EN 2025

HEMOS CERRADO EL CAPÍTULO DE LA OPA SOBRE SABADELL, ES UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

NUESTRO PLAN CUATRIENAL NO PREVÉ GRANDES PLANES DE DESPIDOS EN ESPAÑA

PARA 2025 MANTENEMOS NUESTRO OBJETIVO DE ALCANZAR UN BENEFICIO NETO EN TURQUÍA ALGO INFERIOR A 1000 MILLONES DE EUROS

NO PODEMOS DAR ORIENTACIONES SOBRE EL IMPORTE O EL CALENDARIO DEL PRÓXIMO PLAN DE RECOMPRA, EL PLAZO PARA OBTENER LA APROBACIÓN ES DE CUATRO MESES, INICIAMOS EL PROCESO LA SEMANA PASADA

Más información de la empresa: (Redacción de Madrid)