BBVA, sobre el rumor de un acuerdo con David Martínez en la OPA de Sabadell: “Es absolutamente infundado”

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha negado que se haya alcanzado un acuerdo con el accionista y consejero de Sabadell, David Martínez, para que acuda a la OPA por la entidad catalana. "El rumor es absolutamente infundado, entre otras cosas, porque la ley de OPAs es muy clara al respecto y lo que se ofrece hay que ofrecerlo a todos los accionistas. Con lo cual difícilmente podríamos haberle ofrecido nada que no le hubiéramos ofrecido a los demás porque las consecuencias serían muy graves", ha comentado Torres en una entrevista en el programa 'La Brújula' de Onda Cero, recogida por Europa Press.

También ha señalado que, en caso de que hubiese un acuerdo, BBVA tendría la obligación de revelarlo, pero que ambos (la entidad y el inversor David Martínez) han dejado claro "que no hay absolutamente ningún acuerdo". "Si lo tuviéramos tendríamos que hacerlo público y, como digo, si tuviéramos cualquier contraprestación adicional de cualquier naturaleza a cualquier accionista tendríamos que hacer la extensiva a todos porque hay que ofrecer lo mismo a todos", ha insistido.

Torres ha recalcado que su entidad está hablando con "muchos inversores importantes" de Sabadell que trasladan una visión "muy favorable" sobre el atractivo de la oferta y que "es la misma" que ha trasladado David Martínez, que se ha desmarcado del rechazo del consejo de administración de Sabadell a la OPA. "David Martínez [que posee el 3,86% del capital de Sabadell] no es un inversor cualquiera. Es el principal inversor individual de Banco Sabadell que además lleva en el consejo más de una década, con lo cual habla con conocimiento de causa", señala, en referencia a la opinión a favor de la OPA que recoge el informe de rechazo del consejo de Sabadell.

Este jueves, pocas horas antes de la entrevista con Torres, la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell (AAMBS) ha sugerido la posibilidad de que se hayan producido "acuerdos ocultos" entre el banco y el inversor. "No podemos descartar que la decisión [de David Martínez de acudir a la OPA] esté vinculada a un pacto con BBVA, que podría incluir contraprestaciones no reveladas. Este extremo debería ser aclarado con total transparencia para no socavar la confianza de los accionistas minoritarios", aseguraba el comunicado de la asociación.

ACEPTACIÓN DE LOS MINORISTAS Sobre la marcha de la aceptación, Torres ha explicado que no cuenta con datos porque la aceptación "formal" de los accionistas "tarda en llegar", ya que, por un lado el proceso se compone de cadenas de custodios y subcustodios y, por el otro, que las aceptaciones suelen producirse en los últimos días.

Sin embargo, BBVA cuenta ya con cifras de aceptación de aquellas acciones de Sabadell que han acudido y están depositadas en el propio BBVA. "Llevamos casi un tercio de la base accionarial depositada que ya ha aceptado la OPA con una aceleración notable en los últimos días.

por todo esto estamos convencidos de que superaremos ampliamente el porcentaje del 50%”, ha comentado.