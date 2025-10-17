BBVA sube un 5,7% y Sabadell cae un 6,5% tras el fracaso de la opa
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 17 oct (Reuters) -
Las acciones de BBVA
subían un 5,7% tras anunciar que reanudaría inmediatamente la recompra de acciones después de no haber logrado convencer a los accionistas de Sabadell de que respaldaran su de 16.320 millones de euros (US$19.090 millones), mientras que las acciones del prestamista catalán caían un 6,5%.
Los accionistas de Sabadell ofrecieron solo el 25,47% de los derechos de voto, por debajo incluso del umbral inferior en el que podría haber decidido seguir adelante si hubiera renunciado a la condición de control.
El bróker RBC dijo que el intento fallido de adquisición del Sabadell "llega con cierto alivio, no porque la transacción fuera mala, sino porque la incertidumbre que pesaba sobre ambos bancos había durado demasiado".
(US$1 = 0,8550 euros) (Información de Jesús Aguado y Emma Pinedo; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
