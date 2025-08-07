BBVA sube y Barclays lo mejora gracias a sus sólidos fundamentales y a sus resultados del 2TR

** El banco español BBVA gana un 1,5%, hasta los 15,48 euros, y se sitúa entre los valores más rentables del índice de referencia español

** Barclays eleva a "sobreponderación" desde "igual ponderación"; sube el precio objetivo un 22%, hasta los 18 euros

** Dice que la mejora se debe a los "sólidos" resultados del segundo trimestre, a los "ambiciosos" objetivos a medio plazo y para el ejercicio fiscal de 2025: ~8% de revalorización con respecto a las perspectivas del BPA ajustado para 2025-2027 y a la valoración con descuento

** Destaca el rendimiento superior en el mercado español; cree que las preocupaciones políticas y comerciales en México son "exageradas" y podrían revertirse en el segundo semestre

** Espera que la empresa mantenga la disciplina en relación con la operación del Sabadell; afirma que una fusión bien valorada o la decisión de retirarse podría generar valor para los accionistas

** Destaca la sólida posición de capital y la atractiva rentabilidad total de ~11,5% para el ejercicio de 2026

** BBVA tiene una recomendación promedio de "compra", según datos recopilados por LSEG

** Las acciones del banco han ganado un 61,2% este año hasta el cierre de este artículo (Información Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Jorge Ollero Castela)