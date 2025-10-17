BBVA sube y Sabadell baja tras fracasar la opa de BBVA sobre Sabadell

Las acciones del banco español BBVA

suben alrededor de un 5,8% y se encaminan a su mejor día desde noviembre de 2020 y a liderar el STOXX 600

, mientras que las acciones de Banco Sabadell

caen alrededor de un 6,2% después de que BBVA fracasara en la batalla por la adquisición de Sabadell por US$19.000 millones

RBC afirma que BBVA probablemente se centrará en las retribuciones a los accionistas de hasta un 40% hasta 2028, con 36.000 millones de euros para los accionistas hasta 2028, de los cuales unos 13.000 millones de euros (un 15% de la capitalización bursátil) se distribuirán a corto plazo

El bróker asume que el corto plazo se refiere al año fiscal 2025 y que los 13.000 millones de euros incluyen la recompra de 1000 millones de euros anunciada en enero de 2025, que comenzará el 31 de octubre, y una retribución implícita de 10.200 millones de euros a los accionistas

“BBVA se centrará ahora en ser una gallina de los huevos de oro”, dice RBC, después de un intento de adquisición que causó incertidumbre sobre ambos bancos y que duró demasiado tiempo

Jefferies afirma que el fracaso de la operación hará que el mercado vuelva a centrarse en la atractiva historia de BBVA, “con una rara combinación de elevado RoTE, crecimiento de los activos por encima de la media y todavía fuerte capacidad de distribución” “Según nuestras cifras, BBVA ofrecerá el RoTE más alto entre los principales bancos de la UE en 2027, con un 22% o 700 puntos básicos por encima de la media del sector”, añade

RBC espera una reacción negativa de los precios a corto plazo para Sabadell, pero espera ver algún apoyo a las acciones de SAB procedente de su propio plan de distribución (Información de Tiago Brandão; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)