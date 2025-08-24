BBWAA vota por crear el premio al Relevista del Año para cada liga
La Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica votó para establecer un Premio al Relevista del Año de la Liga Americana y de la Liga Nacional a partir de 2026.
La BBWAA decidió que era demasiado tarde en la temporada para añadir el premio este año. MLB Network ya está determinando las fechas en que se anunciarán los premios, y hay un proceso para que los presidentes de cada capítulo determinen a un votante por ciudad.
El Premio al Relevista del Año se convierte en el quinto honor votado por la BBWAA después de cada campaña. Se une al Jugador Más Valioso, Cy Young, Novato del Año y Manager del Año.
