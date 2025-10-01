BCE apuesta por menos colchones bancarios y facilitarlo a las pequeñas entidades, según De Guindos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
FRÁNCFORT, 1 oct (Reuters) -
El Banco Central Europeo propondrá reducir el número de colchones de capital que deben mantener los bancos e introducir un régimen más sencillo para los prestamistas más pequeños, dijo el miércoles el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
"Ahora, por ejemplo, el número de colchones de capital de los bancos europeos está por encima de 10, es muy complicado", dijo De Guindos en un acto organizado por Politico. "Haremos una recomendación clara en ese sentido. Otra recomendación será sobre la proporcionalidad, cómo (...) supervisamos a los bancos pequeños". (Información de Francesco Canepa; edición de Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
LA NACION
Otras noticias de Unión Europea
Más leídas
- 1
Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española
- 2
A cuánto cotizó el dólar este martes 30 de septiembre
- 3
Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral
- 4
Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad