BCE apuesta por menos colchones bancarios y facilitarlo a las pequeñas entidades, según De Guindos

FRÁNCFORT, 1 oct (Reuters) -

El Banco Central Europeo propondrá reducir el número de colchones de capital que deben mantener los bancos e introducir un régimen más sencillo para los prestamistas más pequeños, dijo el miércoles el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

"Ahora, por ejemplo, el número de colchones de capital de los bancos europeos está por encima de 10, es muy complicado", dijo De Guindos en un acto organizado por Politico. "Haremos una recomendación clara en ese sentido. Otra recomendación será sobre la proporcionalidad, cómo (...) supervisamos a los bancos pequeños". (Información de Francesco Canepa; edición de Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)