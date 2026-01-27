BCE cambia las normas para ofrecer liquidez a bancos en proceso de resolución

FRÁNCFORT, 27 ene (Reuters) - El Banco Central Europeo (BCE) anunció el martes que modificará sus directrices para poder conceder préstamos a los bancos en proceso de liquidación, abordando así un antiguo problema en el marco de la Unión Europea para gestionar las quiebras bancarias

El BCE dijo que los bancos en resolución tendrán acceso a la provisión de liquidez del banco central "siempre que cumplan ciertas condiciones", como tener suficiente capital

La quiebra del Banco Popular español en 2017 dejó al descubierto una laguna en las normas de la UE que impiden al BCE, el banco central de la zona del euro, apoyar a un prestamista en quiebra mientras la Junta Única de Resolución de la UE organiza un rescate

Fue uno de los dos casos en los que se ha aplicado el marco de resolución de la UE, que tiene una década de antigüedad; el otro fue la resolución de algunas unidades europeas del banco ruso Sberbank tras las sanciones impuestas a Rusia en 2022. (Información de Francesco Canepa; edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)