BCE convierte el mecanismo de respaldo del euro en global para reforzar el papel de la moneda

FRÁNCFORT, 14 feb (Reuters) - El Banco Central Europeo reveló el sábado sus planes para ampliar el acceso a su mecanismo de respaldo de liquidez en ‌euros, haciéndolo disponible a nivel mundial ‌y ⁠permanente en un intento por reforzar el papel internacional de la moneda única.

El acceso a estas líneas de recompra, una fuente crucial de financiación en momentos de tensión en los mercados, ​se ha limitado ⁠a un ⁠puñado de países, en su mayoría de Europa del Este, pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ​considera desde hace tiempo que este mecanismo es una herramienta para impulsar el alcance global del euro.

"El BCE ‌debe estar preparado para un entorno más volátil", dijo Lagarde en ​la Conferencia de Seguridad de Múnich, la primera ​vez que un presidente del BCE interviene en este evento.

"Debemos evitar una situación en la que esa tensión provoque ventas masivas de valores denominados en euros en los mercados de financiación mundiales, lo que podría obstaculizar la transmisión de nuestra política monetaria", dijo al anunciar el nuevo mecanismo.

El mecanismo, que estará disponible a partir del tercer trimestre de 2026, estará ​abierto a todos los bancos centrales del mundo, siempre que no estén excluidos por motivos de reputación, como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o ⁠las sanciones internacionales, según ha informado el BCE.

"Este mecanismo también refuerza el papel del euro", dijo Lagarde. "La disponibilidad de un banco de última ‌instancia para los bancos centrales de todo el mundo aumenta la confianza para invertir, pedir préstamos y comerciar en euros, sabiendo que se podrá acceder a él durante las perturbaciones del mercado".

La línea de recompra, que se utiliza cuando los bancos no pueden obtener financiación en el mercado, permite a los bancos pedir prestados euros al BCE a cambio de garantías de alta calidad, que se reembolsarán al vencimiento junto con los intereses.

A diferencia de las líneas anteriores, ‌que tenían que ampliarse de vez en cuando, la nueva línea proporcionará un acceso permanente de hasta 50.000 millones de ⁠euros.

Dado que los inversores están reevaluando la situación del dólar debido a la naturaleza impredecible de la ‌política económica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Lagarde ha argumentado que este ⁠es el momento para que el euro gane cuota de mercado, pero para ⁠ello es necesario renovar la arquitectura financiera y económica.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene una herramienta similar, denominada FIMA Repo Facility, que básicamente protege el mercado del Tesoro, ya que, de lo contrario, la tensión podría obligar a los bancos a vender bonos del Estado por debajo de su valor de mercado.

"Estos cambios tienen por objeto ‌hacer que el mecanismo sea más flexible, más amplio ​en términos de alcance geográfico y más relevante para los tenedores mundiales de valores en euros", dijo el BCE en un comunicado.

Este acceso garantizado al euro podría, naturalmente, aumentar la demanda de activos denominados en euros y animar a los bancos fuera de la zona euro, compuesta ‌por 21 países, a comprar activos del bloque. (Reporte de Balazs Koranyi. Edición en Español de Manuel Farías)