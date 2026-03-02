BCE debe estar preparado para modificar rápidamente las tasas: gobernador del banco central austriaco

2 mar (Reuters) -

El Banco Central Europeo debería estar preparado para modificar su tasa de interés de referencia en cualquier dirección si se materializan las posibles amenazas para la economía de la zona euro derivadas de un nuevo aumento de la incertidumbre, según declaró el gobernador del banco central austríaco, Martin Kocher, en una entrevista publicada el lunes en The Wall Street Journal.

Kocher, que también es una de las autoridades de política del BCE, declaró al Journal que el aumento de la incertidumbre desde principios de año hacía posible que se volviera a bajar la tasa de interés de referencia, pero también que la próxima medida fuera un alza.

Las perturbaciones en los mercados petroleros o en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz podrían aumentar los costos y, por tanto, la inflación, mientras que el aumento de las tensiones podría lastrar la actividad económica, añadió.

(Reporte de Rishabh Jaiswal en Bangalore; editado en español por Carlos Serrano)