BCE debe evitar microcambios en su política, según Vujcic

COPENHAGUE, 26 nov (Reuters) - El Banco Central Europeo no debería intentar microgestionar la política monetaria porque es imposible que la inflación esté siempre en el objetivo, y el BCE corre el riesgo de crear una volatilidad innecesaria, declaró el miércoles el jefe del banco central croata, Boris Vujcic.

El BCE conoce relativamente bien la evolución de la inflación, pero es posible que se produzca cierta volatilidad, por ejemplo debido a los aranceles o a los precios de los alimentos a causa del cambio climático, declaró Vujcic en una conferencia en Copenhague. (Reportaje de Jacob Gronholt-Pedersen; Editado en español por Juana Casas)

