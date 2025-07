BCE debería adoptar un apoyo moderado ante el bajo crecimiento y la inflación, según Wunsch

By Balazs Koranyi

SINTRA, Portugal, 2 jul (Reuters) -

La inflación de la eurozona corre el riesgo de no alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo, por lo que hay motivos para que el banco adopte una postura de política de apoyo moderado, dijo el miércoles el gobernador del banco central belga, Pierre Wunsch.

El BCE ha recortado los tipos en dos puntos porcentuales desde el pasado mes de junio y su tipo de depósito del 2% ofrece una configuración denominada "neutral", que ni frena ni estimula el crecimiento económico.

Sin embargo, las perspectivas de crecimiento son moderadas y la inflación podría verse arrastrada a la baja por una serie de factores, lo que sugiere que la neutralidad podría no ser suficiente, argumentó Wunsch.

"Hay argumentos a favor de una política de apoyo moderado", dijo Wunsch a Reuters en una entrevista. "Si la recuperación se retrasa, y se ha retrasado unas cuantas veces, y la producción está por debajo del potencial, entonces ser de apoyo es racional".

Añadió que la subida del euro a 1,18 frente al dólar, su nivel más alto desde finales de 2021, también era un argumento para proporcionar este apoyo, mientras una moneda más fuerte frenaría la inflación y también podría pesar sobre el crecimiento económico.

Las importaciones baratas de China, los precios más bajos de la energía, la falta de represalias arancelarias, la fortaleza del euro y una desaceleración sustancial del crecimiento salarial estaban presionando a la baja los precios, dijo Wunsch, uniéndose al responsable de política económica portugués Mário Centeno y al finlandés Olli Rehn en advertir sobre el riesgo de una inflación demasiado baja.

"Todos estos factores combinados sugieren que el riesgo al alza es limitado y que el riesgo general es a la baja", afirmó Wunsch.

Según las previsiones del BCE, la inflación se situará por debajo del 2% durante 18 meses a partir del tercer trimestre, antes de volver al objetivo a principios de 2027.

Los mercados financieros prevén una nueva bajada de tipos del BCE a finales de año, situando el tipo de depósito en el 1,75%, una postura que algunos ya consideran ligeramente estimulante.

"No estoy en desacuerdo con los precios de mercado de los tipos de interés", dijo Wunsch. "No apruebo las expectativas, pero tampoco me siento incómodo con ellas".

Sin embargo, Wunsch también pareció restar importancia a los temores de que los tipos del BCE tuvieran que subir demasiado, argumentando que la economía estaba resistiendo bien.

"No estoy demasiado preocupado por el crecimiento", dijo Wunsch. "Las recientes cifras de los PMI nacionales fueron bastante reconfortantes. Los planes fiscales alemanes también cambian las reglas del juego. Una gran expansión fiscal por parte de un país que puede permitírselo, supone un gran impulso". (Información de Balazs Koranyi; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)