BCE elige una empresa emergente de IA para evitar los fraudes en euros digitales

FRÁNCFORT, 2 oct (Reuters) - El Banco Central Europeo (BCE) anunció el jueves que ha elegido a una empresa portuguesa de inteligencia artificial para que le ayude a evitar fraudes en su proyecto de euro digital.

El contrato con Feedzai, por valor de hasta 237,3 millones de euros (US$278,69 millones), es uno de los varios anunciados por el BCE el jueves para avanzar en un proyecto que considera clave para la autonomía financiera de la zona euro respecto a Estados Unidos.

En el marco de este proyecto, Feedzai y su subcontratista PwC proporcionarán un modelo de inteligencia artificial para calificar los pagos digitales en euros en función de su riesgo de fraude, basándose en cualquier desviación del comportamiento, las interacciones y el historial habituales del cliente.

El objetivo es ayudar a los proveedores de servicios de pago a decidir si aprueban una transacción en euros digitales, esencialmente un intercambio entre monederos electrónicos respaldados por el banco central.

El acuerdo de cuatro años tiene un valor estimado de 79,1 millones de euros y un tope de 237,3 millones de euros. Otros cuatro contratos relativos al euro digital, por valor de entre 27,6 y 220,7 millones de euros, se adjudicaron a otras empresas, entre ellas la consultora informática francesa Capgemini.

Según estos acuerdos marco, el BCE no pagará "ni un céntimo hasta que el proyecto comience realmente", dijo el mes pasado Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo.

El banco central sigue a la espera de la aprobación legislativa de su euro digital, que ha presentado como respuesta al dominio de Visa y Mastercard y a la promoción del presidente estadounidense, Donald Trump, de monedas estables vinculadas al dólar.

Espera recibir el visto bueno a mediados del año que viene, con vistas a lanzar la moneda digital en 2029.

Feedzai, con sede en Coimbra, Portugal, procesa cada año pagos por valor de 8 billones de dólares para clientes como el banco portugués Novobanco y el Wio Bank de Abu Dabi.

(US$1 = 0,8515 euros) (Información de Francesco Canepa; edición de Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)