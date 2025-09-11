BCE mantiene los tipos de interés sin cambios, como se esperaba

11 sep (Reuters) - El Banco Central Europeo mantuvo el jueves sin variación los tipos de interés, al mantenerse la inflación en línea con lo previsto, pero las tensas perspectivas comerciales y políticas hacen que se mantenga viva la perspectiva de una mayor relajación. El BCE mantuvo el tipo de depósito en el 2,00%, tal y como preveía una encuesta de Reuters entre analistas, y el tipo de refinanciación o "refi" en el 2,15%.

El BCE ha reducido a la mitad su tipo de interés de referencia en 12 meses, situándolo en el 2% en junio, pero desde entonces se ha mantenido a la espera, argumentando que la economía de los 20 países de la eurozona se encuentra en un "buen momento", aunque no puede descartarse una mayor relajación.

Actualmente, los mercados pronostican una nueva bajada de tipos del BCE para finales de año, con mayor probabilidad en diciembre, según la herramienta de futuros monetarios de LSEG. (Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)