BCE revisa al alza su previsión de crecimiento de la Eurozona para 2025 y recorta la de 2026

El Banco Central Europeo revisó al alza sus previsiones de crecimiento en la zona euro para 2025, pero recortó los pronósticos de 2026 y elevó las proyecciones para la inflación, informó el emisor en un comunicado este jueves.
El BCE estima que la economía de la zona euro crezca este año un 1,2%, es decir, un alza de 0,3 puntos porcentuales con respecto a las previsiones de junio. En 2026, la entidad proyecta que el crecimiento será levemente inferior a lo previsto anteriormente, con una expansión de 1,0% y un repunte de 1,3% en 2027.
El emisor del euro prevé que la inflación se sitúe en un 2,1% en 2025, levemente por encima del 2% que la entidad proyectó en junio, y para 2026 proyecta un alza de los precios de 1,7% y de 1,9% en 2027.
