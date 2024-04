bce ve clara bajada de tasas en junio, pero hay opiniones divergentes sobre julio

(Agrega citas, detalles y contexto; añade autores y procedencia)

Por Balazs Koranyi y Francesco Canepa

Fráncfort/washington, 18 abr (reuters) - el banco central europeo dejó claro el jueves que en junio habrá un recorte de las tasas de interés, pero los responsables a cargo de la política monetaria siguieron discrepando sobre las medidas a tomar a partir de entonces o sobre cuánto pueden bajar los tipos antes de volver a estimular la economía.

El BCE puso sobre la mesa la semana pasada la posibilidad de recortar las tasas en junio y ha pasado la última semana reforzando esa orientación, a pesar de la subida de los precios del petróleo, la debilidad del euro y las apuestas de que su principal homólogo, la Reserva Federal de Estados Unidos, retrasará sus propios recortes de tipos.

"Creo que hemos sido muy claros: si las cosas siguen evolucionando como hasta ahora, en junio estaremos preparados para reducir la restricción de nuestra política monetaria", dijo el jueves el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

El presidente del banco central francés, Francois Villeroy de Galhau, afirmó que existe "un consenso muy amplio" a favor de un recorte en junio, e incluso Klaas Knot, jefe del banco central neerlandés, y Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, están de acuerdo.

Los comentarios no hacen sino reforzar las expectativas del mercado de unanimidad sobre este paso inicial y la atención ya se ha desplazado a lo que ocurra en las reuniones posteriores.

Sin embargo, esta cuestión sigue dividiendo a las autoridades monetarias y Villeroy se unió a un pequeño pero creciente grupo de gobernadores que defienden de forma explícita que julio no debería estar fuera de la mesa.

"Cuando decimos (que vamos) reunión por reunión, puede ser en cada reunión siguiente", dijo Villeroy a la CNBC. "No creo, por ejemplo, que debamos concentrar nuestras cartas de tasas en las reuniones trimestrales, cuando tenemos una nueva previsión".

Piero Cipollone, miembro italiano del consejo del BCE, el griego Yannis Stournaras y el lituano Gediminas Simkus han sugerido de un modo u otro que también podría estar en juego un recorte en julio.

Knot

, por su parte, se unió a otros para rechazar hablar del verano boreal y pareció repetir su opinión anterior de que la relajación de la política podría coincidir con las proyecciones trimestrales.

Actualmente, los mercados esperan recortes de tasas en junio, septiembre y diciembre, cuando se publican las nuevas previsiones, y Knot respaldó con cautela esas expectativas.

"No me siento incómodo con los precios del mercado, pero al mismo tiempo no nos comprometemos de antemano", dijo Knot en una entrevista a Bloomberg TV. "Dependemos de los datos, vamos reunión por reunión".

Villeroy argumentó que la tasa de depósito del 4% del BCE tiene un largo camino por recorrer antes de que deje de restringir el crecimiento económico y alcance el llamado tipo neutral.

"Nuestras mejores estimaciones para la zona euro se sitúan entre el 2% y el 2,5%, por lo que aún disponemos de un amplio margen, mientras permanezcamos en territorio restrictivo, para relajar y recortar las tasas", afirmó.

Por su parte, el portugués Mario Centeno afirmó que las autoridades monetarias no discuten que una tasa superior al 3% sigue frenando el crecimiento y, por tanto, la inflación.

"No conozco a nadie que diga que el tipo neutral está por encima del 3%", declaró a Reuters. "¿A qué velocidad debemos llegar? Tenemos tiempo".

Todos los responsables de política reconocieron que la volatilidad del mercado energético y las tensiones geopolíticas son un riesgo para la inflación, pero sostuvieron que el impacto no ha sido lo suficientemente grande hasta ahora como para hacer descarrilar la desinflación.

(Editado en español por Javi West y Carlos Serrano)