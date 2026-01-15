BCE ve nuevos riesgos económicos tras el ataque del Gobierno de EEUU a la Fed

FRÁNCFORT, 15 ene (Reuters) -

El Banco Central Europeo debería estar en alerta, ya que el ataque del Gobierno estadounidense contra la Reserva Federal plantea nuevos riesgos para las perspectivas económicas, dijo en una entrevista Martins Kazaks, uno de los dirigentes de política del BCE.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha sido amenazado con una acusación penal por los comentarios que hizo sobre la renovación de la sede de la Fed, arrojando una sombra sobre la independencia del banco central más poderoso del mundo.

Kazaks, gobernador del banco central letón y candidato a convertirse en el próximo vicepresidente del BCE, dijo que el ataque a la Fed era digno de un país emergente y se sumaba a una lista de riesgos que nublan el horizonte del BCE.

Entre ellos, la posible burbuja financiera de la inteligencia artificial y la agresiva política comercial de China.

"Los riesgos (para la inflación y el crecimiento) están en ambos lados y no hay lugar para la complacencia", dijo Kazaks en una entrevista.

Argumentó que cualquier erosión de la independencia de la Reserva Federal probablemente repercutiría en los consumidores estadounidenses más pobres a través de una mayor inflación y, más adelante, unos tipos de interés más altos para sofocarla.

En cuanto a China, dijo que sus subvenciones, las restricciones a la exportación de tierras raras y la política de tipos de cambio, que se considera que limita la apreciación del yuan, pueden no estar en consonancia con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Pidió una respuesta de Europa, que incluya reformas estructurales largamente aplazadas, pero también una política industrial en caso necesario.

En cuanto a los tipos de interés del BCE, Kazaks dijo que se mantienen en un nivel adecuado y que la inflación de la zona euro está dando buenas noticias, ya que incluso las medidas básicas de crecimiento de los precios, que excluyen los componentes más volátiles, se acercan ahora al objetivo del 2% fijado por el BCE. (Información de Francesco Canepa; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)