Bce ve una secuencia de movimientos para elevar las tasas a territorio positivo: lane

FRANCFORT, 5 mayo (Reuters) - El Banco Central Europeo se est谩 preparando para una secuencia de aumentos de tasas que pondr谩n su tasa de referencia en territorio positivo, pero el camino que tome es m谩s importante que la fecha exacta del primer movimiento, dijo el jueves el economista jefe del BCE, Philip Lane.

Con la inflaci贸n disparada a un m谩ximo hist贸rico del 7,5% el mes pasado, los formuladores de pol铆ticas han abogado por una salida m谩s r谩pida del est铆mulo y varios, incluida la miembro de la junta Isabel Schnabel, han defendido una medida a partir de julio.

"Creo que est谩 claro que en alg煤n momento vamos a mover las tasas, no solo una vez, sino con el tiempo, en una secuencia", dijo Lane al grupo de expertos de Bruegel. "驴Cu谩ndo exactamente comenzar谩 eso?... No debe verse como el tema m谩s importante".

Lane argument贸 que el camino general de la normalizaci贸n de la pol铆tica es m谩s relevante al igual que la definici贸n de la tasa neutral, un nivel en el que el banco no estimula ni frena la econom铆a.

"Menos 0,5% (tasa de dep贸sito) no est谩 en l铆nea con la meta de inflaci贸n de 2%", dijo Lane. "Si creemos que la inflaci贸n se va a mantener estable en torno al 2%, menos 0,5 no es consistente, cero no es consistente. Sabemos que la normalizaci贸n ser谩 m谩s que eso".

Pero tambi茅n abog贸 por movimientos graduales, especialmente porque el crecimiento de los salarios, una condici贸n necesaria para una inflaci贸n duradera, todav铆a es relativamente bajo, apuntando a que la inflaci贸n se asiente en torno al objetivo del 2% del BCE, en lugar de sobrepasarlo.

Los 煤ltimos acuerdos salariales en la zona euro muestran que los empleadores y los sindicatos creen que el aumento actual de la inflaci贸n ser谩 temporal, agreg贸 Lane.

"La naturaleza anticipada de los acuerdos salariales recientes (con aumentos de 2022 mayores que los aumentos de 2023) sugiere que los que fijan los salarios entienden que hay un componente temporal en la alta tasa de inflaci贸n actual", dijo Lane.

Señaló que los acuerdos salariales concluidos desde principios de este año apuntaban a un crecimiento salarial de alrededor del 3% en 2022 y del 2,5% en 2023.